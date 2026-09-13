Задържаха отново Явор Бахаров. Сигналът е сериозен
На път е бил към нов срамен момент в биографията си
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На път е бил към нов срамен момент в биографията си
Шофьорът показал документи за превозване на битова техника
Инцидентът е станал след края на мача
Съпругата му, която също е полицайка е задържана заедно с него
Сред задържаните е и началникът на районното управление в Петрич
По случая е образувано досъдебно производство.
Изпратени са полицейски служители по случая
Задържан е за 24 часа
Арестувани са в четвъртък
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У него са намерени 4000 лв.
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