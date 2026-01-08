Спипаха 739 кг марихуана за 6 млн. евро-вижте къде я криели

Българските власти предотвратиха контрабанда на голямо количество високорисково наркотично вещество. Задържаха над 739 кг марихуана в камион на ГКПП „Капитан Андреево”, това стана ясно на съвместен брифинг на Окръжна прокуратура – Хасково, Агенция „Митници“ и МВР.

С постановление на наблюдаващ прокурор за до 72 часа е задържан полски гражданин. Предстои Окръжна прокуратура-Хасково да внесе искане в съда за вземане на мярка за неотклонение "задържане под стража" спрямо 49-годишният мъж. По досъдебното производство се извършват действия по разследването.

На 6 януари 2026 г. на ГКПП "Капитан Андреево", общ.Свиленград, обл. Хасково, без надлежно разрешително е направил опит да пренесе през границата на страната - от Република България в Република Турция, високорисково наркотично вещество - марихуана с общо бруто тегло 739,210 килограма на обща стойност 6 047 233 евро /с левова равностойност 11 827 360 лв./, като предметът на контрабандата е в особено големи размери, случаят е особено тежък.

Във вторник на трасе "Изходящи товарни автомобили" на ГКПП „Капитан Андреево“ пристига товарна композиция - влекач и полуремарке с полска регистрация, управлявана от К.Щ. Шофьорът представил документи за превозване на битова техника - прахосмукачки от Полша през България за Турция. Извършена е била щателна митническа проверка в товарното помещение, като между декларирания товар са били открити 5 дървени сандъка, съдържащи 626 черни полиетиленови пакета със зелена тревиста маса. При направения полеви наркотест тя е реагирала на марихуана.

Общото тегло на наркотичното вещество е 739, 210 кг и е на стойността 6 047 233 евро с левова равностойност 11 827 360 лева.

