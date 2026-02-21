Хобито на Калушев: подслушвал ли е службите?

През седмицата нови разкрития бяха представени по случая Петрохан. Според разследващите все по-вероятна е версията за общо 4 самоубийства и 2 убийства в групата на Ивайло Калушев.

МВР разпространи записи от камерите в хижата, на които загиналите мъже изпълняват ритуали, които според разследващите приличат на поклони пред сочения за лидер Калушев.

Според МВР няма данни след мъртвите да е имало действащ агент на ДАНС. Оскъдна обаче остава информацията около тройната смърт в кемпера, намерен в близост до връх Околчица.

Сред множеството занимания на рейнджърите, интервютата на бивши членове на групата разкриха, че Ивайло Калушев е бил радиолюбител.

В интервю негов бивш ученик разказва, че Калушев се е интересувал от хам радио, а в открития край Околчица кемпер е имало и система за радиопредаване.

Кои са радиолюбителите у нас? Какви са техните интереси и каква е причината да се поддържа жив този спорт?

"Един от основните елементи на радиолюбителството е слушателската дейност", заяви за БНТ Виктор Ценков.

"Никой, поне от моите познати, не го познава", добавя Виктор Ценков.

Радиолюбителството, или още хам радио, е едновременно хоби и спорт. Основната тръпка в него е осъществяването на връзка с често напълно непознати хора, дори и в другия край на планетата. Подобно на всяка друга радиокомуникация, то се разпространява чрез вълни на определени честоти. Службите за сигурност, навигацията, телевизията, мобилните телефони и такситата имат собствени честотни диапазони.

"От над 100 години вече има това хоби. Международният радиолюбителски съюз е основан през 1925 година в Сорбоната, във Франция. Първият български радиоклуб е основан през 1926 година и тази година ще се честват 100 години. Технологично не се различава използването за търговска дейност от службите и радиолюбителите, но всеки си знае своето място", казва Виктор Ценков.

"Това е Радиоклубът на Техническия университет в София. Той е основан през 60-те години на миналия век. Позивната му, с която той се идентифицира в ефир, е LZ1KDP, което означава Клуб на държавната политехника – така се е казвал Техническият университет по времето, когато е бил основан радиоклубът", пояснява Венцислав Георгиев.

"Както се вижда надписът LZ1KDP, първите две букви се наричат префикс на радиостанцията, с която тя излиза в ефир, и LZ означава радиостанция, която се намира в България. (…) Може би много от вашите зрители са виждали, че на опашките на българските самолети пише LZ", добавя той.

С подобна дейност се е занимавал и Ивайло Калушев.

"Имам така неофициална информация. Според мен е бил радиолюбител. Още повече някъде се промъкна съобщение, че в кемпера е имало радиостанция", казва Венцислав Георгиев.

На въпрос дали по някакъв повод не са успели да се свържат с него случайно, Виктор Ценков заяви: "Не, и тук никой от познатите не".

"Ние се занимаваме с чисто радиолюбителска дейност като хоби. Примерно, радиолюбители има, които имат разрешения за ловци, АТВ-та, офроуд, които са станали радиолюбители, за да могат да ползват този тип комуникация официално. Но нямаме кой знае каква връзка с тях".

Всеки радиолюбител трябва да притежава лиценз, за да може да упражнява хобито си. За целта Комисията за регулиране на съобщенията провежда специален изпит.

"Заради GDPR-а имената на радиолюбителите не се показват. Особено ако е цифрова станция, той не може да работи, без да се е регистрирал съответно. Там си има администриране на този тип връзки. И без да си покаже свидетелството, няма да го допуснат. И по същия начин много хора, много колеги, само слушат какво става. И ако някой види някъде интересна станция, се обаждат и правят връзка с нея", посочва Виктор Ценков.

Дали Калушев или пък който и да било друг човек е радиолюбител, не е толкова ключово само по себе си. Наличните умения обаче могат да послужат и за други цели.

"Слушането не е забранено. Всеки може да слуша навсякъде", казва още Виктор Ценков.

Попитан може ли да слушаме на службите честотите, Ценков заявява: "Стига да може да чуете, да. Те са вече скрамблирани. Няма законово ограничение да слушате всичките честоти. Няма никакъв проблем. Ако може да разкодирате, да, може да чуете какво си говорят".

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com