Хвърлиха нов удар по Борислав Сандов! До уши в сагата „Петрохан“

Случаят „Петрохан“ продължава да предизвиква напрежение, след като в публичното пространство се появиха нови видеозаписи и снимки, свързани със събития от 2023 година. Темата отново излезе на преден план след участие в БНТ на Владислав Панев - бивш съпредседател на „Зелено движение“. В центъра на разговора се оказа и името на Борислав Сандов.

Панев потвърди, че е присъствал на празник за Трифон Зарезан през 2023 година, където са били и лица, по-късно свързани със случая. Той обаче подчерта, че не ги познава лично и не е имал контакт с тях. По думите му именно Борислав Сандов е попитал дали може да покани свои приятели на събитието.

Панев разказа, че организатор на събирането е била Албена Семеонова, която традиционно канела съмишленици и познати. Той уточни, че по негова информация Сандов е отправил въпрос дали може да доведе свои гости, а отговорът бил положителен, тъй като събитието било отворено. По думите му става въпрос за традиционно подрязване на лозя, с присъствието на свещеник и ритуал.

Попитан дали е имал други контакти с въпросните лица, Панев беше категоричен, че не ги познава и не е бил в общи инициативи с тях. Той заяви, че дори не е бил наясно, че са присъствали на същото събитие, тъй като не са общували.

Темата обаче придоби допълнителна тежест заради споразумение, подписано по времето, когато министър на околната среда е бил Борислав Сандов. Панев подчерта, че решението за подписването му е било изцяло в правомощията на министъра.

По думите му въпросното споразумение е било подписано през февруари, а в партията са научили за него по-късно след сигнали от организации и граждани. Националният съвет на „Зелено движение“ е обсъдил казуса месец или два след това. Панев посочи, че Сандов е обяснил, че документът няма финансова част и не предвижда плащания, а представлява по-скоро формализиране на сътрудничество.

Въпреки тези обяснения, въпросите около ролята на Сандов - както за поканата към спорните лица, така и за подписаното споразумение - продължават да предизвикват реакции и да държат темата „Петрохан“ в центъра на общественото внимание.

