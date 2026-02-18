Нови записи от Петрохан. Чуват се гърмежи, показаха последните мигове на тримата мъже

Властите показаха още кадри от хижа "Петрохан". Началникът на отдел „Криминална полиция” към ГДНП Ангел Папалезов обясни къде точно са разположени камерите в района, като уточни, че камерата която дава най-много информация се нарича "Паркинг".

В камера "Кръстопът" показва пристигането на Калушев в хижа "Петрохан".

Същата камера на първи показва АТВ-тата, които продължават по другия път. В тази камера няма движение след 17:50 ч. на 1 февруари. 10:50 на втори се появява свидетелят Деян Илиев.

На 02.02 в 1 часа хижата вече гори. Следващият кадър е пристигането на свидетеля.

Камера "Горна вериг" показва идването на свидетеля на 02.02. В 15:06 идват полицейските служители. Ще видите записи, на които се вижда кой влиза и кой излиза от хижата, както и в колко часа.

Камера "Паркинг" от 31.01 заснема пристигането на Калушев, като в далечен план се виждат тримата, които са го посрещнали на веригата и коленичат, изпълнявайки поклони към него.

На единия запис Калушев слиза от кемпера. Видеа от преди нова година показват йерархията в групата и страхопочитанието и уважението към Калушев.

Последва видео, което вече сме виждали - след потеглянето на Калушев, разговор между тримата, намерени мъртви.

Властите показаха и видео от запалването на първия етаж на хижата. На него се вижда първо как тримата се разхождат. Започва огънят на първия етаж, разпростира се и се вижда фенер, разхождащ се по етажите. Това може да се каже, че е последния момент, когато виждаме Ивайло, Дечо и Пламен на камери.

Тази камера е снимала почти цяла нощ заради пожара и през нея може да се проследи всичко. Чуват се гърмежи, които може да са изстрели.

На следващия запис се вижда пристигането на Деян. След това пристигането на ГДНП. Категорично никой друг не е влизал в хижата преди тях.

"На записите, които показахме, се вижда че при опожаряването на хижата, на една от камерите се вижда че Ивайло Иванов е с опожарено долнище и при запалването явно е обгорял. Той е бил с такива обгорени дрехи преди смъртта му", посочиха още от властите.

