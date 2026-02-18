Нов документ за самоличност! Всичко на едно място

Всяко физическо и юридическо лице у нас ще има право на европейски портфейл за цифрова самоличност. Това предвижда нов Закон за европейски портфейл за цифрова самоличност, качен за обществено обсъждане.



Издаването, използването и отмяната на портфейл ще е безплатно за физическите лица. Никой обаче няма да бъде задължен да използва портфейл, нито да ограничава използването на електронна услуга само с него, пише в проектозакона.

Европейският портфейл за цифрова самоличност представлява мобилно приложение, което гражданите на ЕС ще използват, за да доказват самоличността си онлайн по сигурен и признат във всички държави членки начин. То събира на едно място всички цифрови документи – лична карта, шофьорска книжка, дипломи, удостоверения – и позволява да се представят при нужда, без да се изпращат копия или сканирани файлове. Портфейлът служи и като средство за електронен подпис, така че всеки да може да подписва договори, заявления и формуляри директно през телефона си.

Основната идея е гражданите да имат пълен контрол върху личните си данни: всеки сам решава каква информация да споделя и с кого. Портфейлът ще улесни достъпа до административни услуги, банки, здравни институции, университети и частни компании в целия ЕС, като премахне нуждата от хартиени документи и сложни процедури. Очаква се да стане част от ежедневието ни до 2026 г., когато всички държави членки трябва да го въведат.

Портфейлът за цифрова самоличност ще предоставя на гражданите възможността, когато действат с непрофесионална цел, да подписват безплатно с квалифицирани електронни подписи.



Проектът предвижда използване на държавния хибриден частен облак, администриран от министъра на електронното управление, както и интеграция със средата за междурегистров обмен за предоставяне на електронни удостоверения за атрибути от публичните органи.

Съществен финансов елемент е предвидената възможност за издаване на квалифицирано удостоверение за квалифициран електронен подпис за непрофесионални цели с валидност една година чрез българския ЕПЦС, като държавата заплаща на интегрираните квалифицирани доставчици на удостоверителни услуги фиксирана компенсация за всяко издадено удостоверение.



Размерът и редът за изплащане на компенсацията ще бъдат определени по методика, приета с постановление на Министерския съвет.



За изпълнение на европейските изисквания се предвижда утвърждаване на национална схема за сертифициране на ЕПЦС с решение на Министерския съвет, както и дейности по надзор, контрол и уведомяване на Европейската комисия.

За бизнеса и останалите доставчици законът въвежда изисквания за съответствие, вътрешни процедури за сигурност и периодични проверки/оценки на съответствието (на всеки две години) за сметка на доставчиците. Възможни са разходи и за поддържане на финансови гаранции/застраховка, както и за интеграция и оперативна съвместимост.



За административните органи и доставчиците на електронни административни услуги са предвидени дейности по осигуряване на функционалност за онлайн и офлайн приемане на портфейли, включително адаптации на информационни системи и портали (напр. портала за електронно управление и единния портал за електронно правосъдие).

