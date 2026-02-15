Летят мазилки, падат дървета! Ураган беснее в два града

Силният вятър нанесе щети в Хасково и Кърджали. Подадени са десетки сигнали. Мазилка е паднала от блок на централен булевард в Хасково. Някои от откъртените парчета са доста големи и застрашават преминаващите по тротоара пешеходци, както и автомобилите, движещи се по улицата.

Пожарникарите са реагирали на сигнали за паднали клони на булевард „България“ в района до театър „Иван Димов“. Голямо дърво е паднало и в района на детелината на квартал „Орфей“. Към момента няма данни за пострадали хора.

По обяд поривите на вятъра са достигали скорост до 65 км/ч, съобщиха от метеорологичната обсерватория в града.

В Кърджали дърво е паднало върху автомобил и е причинило материални щети. От пожарната призовават гражданите да бъдат внимателни, да избягват преминаване под дървета и около сгради с компрометирани фасади, както и да подават сигнали, ако забележат опасности.

