Тръмп каза за обрат! Къде ще сбърка фатално Зеленски

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че украинският му колега Володимир Зеленски ще пропусне шанс за постигане на мир, ако не "се задейства", отбелязвайки, че Русия иска споразумение по въпроса за продължаващата война в Украйна, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

"Русия иска да сключи сделка, а Зеленски ще трябва да се задейства. В противен случай ще пропусне голям шанс. Той трябва да действа", каза Тръмп пред репортери в Белия дом.

Американският държавен секретар Марко Рубио пък обяви, че ще има възможност да се срещне с украинския президент по време на Мюнхенската конференция за сигурността.

Междувременно в интервю, публикувано от изданието "Атлантик", украинският президент Володимир Зеленски заяви, че Киев е подкрепил американските предложения за мир с цел да се сложи край на войната с Русия, предаде Ройтерс.

По думите на държавния глава, Киев е готов да проведе както президентски избори, така и референдум по споразумението за мир, но няма да се съгласи на сделка, която вреди на интересите на Украйна.

"Тактиката, която избрахме, е такава, че американците да не мислят, че искаме войната да продължи", каза Зеленски пред американското издание. "Затова започнахме да подкрепяме техните предложения във всякакъв формат, който ускорява процеса", поясни той.

Зеленски добави, че Украйна "не се страхува от нищо". "Готови ли сме за избори? Готови сме. Готови ли сме за референдум? Готови сме", изтъкна той.

Украинският лидер заяви през последните седмици, че документът за гаранциите за сигурност за Украйна е почти готов за подпис. Но сега пред американското издание той призна, че подробностите все още не са уредени, включително и въпросът дали САЩ ще са готови да свалят вражески ракети над Украйна, ако Русия наруши мирното споразумение.

По-рано днес говорителят на Кремъл Дмитрий Песков обяви, че преговорите между Русия, Украйна и САЩ за прекратяване на войната ще бъдат преместени в Женева следващата седмица, а руската делегация ще бъде водена от съветника в Кремъл Владимир Медински

