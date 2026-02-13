Мащабна измама с билети за Лувъра за 10 млн. евро

Френската полиция е задържала девет души във връзка с предполагаема схема за измама с билети за около 10 милиона евро в музея Лувър в Париж.

"Въз основа на наличната в музея информация подозираме съществуването на мрежа, която организира мащабна измама", заяви говорител на музея, цитиран от The Guardian (Гардиън), предаде Bulgaria On Air.

Лувърът, най-посещаваният музей в света, е подал сигнал до полицията за предполагаемата измама, което е довело до арестите.

Сред задържаните има двама служители на музея, няколко туристически гидове и един човек, за когото се смята, че е "мозъкът" на схемата, съобщават от парижката прокуратура.

Предполагаемата измама с билети е поредната криза за Лувъра. Музеят все още се възстановява от обира на 19 октомври, когато банда нахлу в сградата посред бял ден, проникна през прозорец и открадна френски кралски бижута на стойност около 88 милиона евро само за седем минути, след което избяга с тротинетки.

Четирима мъже са били арестувани и са под официално разследване, но бижутата все още не са открити.

В петък галерия "Денон", където са изложени някои от най-ценните картини на музея, е била частично затворена заради теч на вода, съобщават синдикални представители пред новинарските агенции. "Мона Лиза", най-известният портрет в света, не е била засегната.

Течът е станал в зала 707, където са изложени картини на френския художник Charles Meynier и на италианския ренесансов художник Bernardino Luini. Това е вторият сериозен теч за по-малко от три месеца.

От Лувъра съобщиха, че се сблъскват с нарастващ брой различни видове измами с билети. В отговор музеят е въвел "структуриран" план за борба с измамите в сътрудничество със служителите и полицията.

Вестник Le Parisien съобщава, че предполагаемата схема е включвала туристически гидове, които са насочвали усилията си към групи китайски посетители. Гидовете според разследването са въвеждали посетители, като са използвали едни и същи билети по няколко пъти за различни хора.

Разследващите се опитват да установят дали мрежата може да е вкарвала до 20 туристически групи на ден през последното десетилетие.

