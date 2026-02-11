Турция и Азербайджан пренареждат енергийната карта на Европа

Турция укрепва ролята си на сигурна транзитна държава и регионален енергиен хъб, това заяви пред "Станадрт" д-р Орхан Валиев, ръководител на катедра „Политология и философия“, Хазарски университет, Баку, Азербайджан



- Д-р Валиев, на проведения през септември 2025 г. Четвърти турско-азербайджански енергиен форум бяха взети ключови решения за задълбочаване на енергийното партньорство между Анкара и Баку, а през януари бе обявено 15-годишно споразумение за доставка на природен газ между двете държави. Може ли това дългосрочно споразумение да се разглежда като пряк резултат от форума или по-скоро като естествено продължение на вече установено стратегическо сътрудничество, което форумът просто формализира?

- Енергийните отношения между Турция и Азербайджан датират от 90-те години. Енергийната политика на Турция цели намаляване на външната зависимост и гарантиране на енергийната сигурност. Сътрудничеството с Азербайджан има стратегическо значение за тази политика. Азербайджан заема изключително важно място в регионалния енергиен трансфер благодарение на богатите си петролни и газови ресурси и на тръбопроводи като Баку–Тбилиси–Джейхан (BTC), Баку–Тбилиси–Ерзурум (BTE), TANAP и Трансадриатическия газопровод (TAP). Тези проекти укрепват енергийната сигурност на Турция и превръщат страната в регионален енергиен коридор. В същото време те осигуряват на Азербайджан сигурен и устойчив начин за износ на енергийни ресурси.

В допълнение към тези проекти, на 4 септември 2025 г. се проведе Четвъртият енергиен форум Турция–Азербайджан. Той показва, че енергийните отношения между двете държави вече няма да се формират само от съществуващите петролни и газови тръбопроводи, а и от електроенергийни връзки, проекти за възобновяема енергия и нови финансови модели. Това показва, че двете страни постепенно излизат извън рамките на изкопаемите горива в своите енергийни планове. Както всички други енергийни споразумения, и това надхвърля чисто икономическата изгода — то укрепва политическите и стратегическите позиции на двете държави. Ситуацията отразява задълбочаването, институционализирането и разширяването на дългосрочното партньорство. Особено показателно е, че политическите отношения достигат съюзническо ниво, а засиленото сътрудничество в енергийния сектор подчертава стабилността и стратегическото значение на отношенията между двете страни. Това е естествена част от дългосрочното енергийно партньорство между тях.

- Може ли да се твърди, че чрез това партньорство Турция постепенно преминава от ролята на транзитна държава към ролята на енергиен хъб, с потенциал да влияе върху енергийните потоци и сигурността на доставките за Европа?

- Поради своето географско положение Турция е важна транзитна държава между производителите на природен газ в изтока, юга и севера и потребителите на запад. За енергийните потоци от Кавказ, Централна Азия, Близкия изток и Източното Средиземноморие, а напоследък и от Русия към Европа, Турция е най-сигурният и удобен маршрут. Освен това износът на газ към Сирия показва, че Азербайджан е не просто енергиен износител, а ключов фактор в енергийния сектор и за развитието на региона.

Турция укрепва ролята си на сигурна транзитна държава и регионален енергиен хъб чрез своите тръбопроводи и коридори, докато Азербайджан се превръща в стратегически доставчик както за Турция, така и за Европа. Азербайджан също така допринася за балансирането на енергийната зависимост в региона. В икономически план търговията с природен газ и проекти като TANAP формират основата на взаимните икономически интереси между двете държави. От геополитическа гледна точка Турция служи като сигурен транзитен маршрут от Каспийския регион към Европа чрез енергийните си коридори, увеличавайки влиянието си в регионалните и международните енергийни стратегии. Азербайджан, чрез диверсификация на своите доставки, поема стратегическа роля като доставчик, който помага за балансиране на енергийните зависимости в региона.

По отношение на устойчивостта, това сътрудничество не се ограничава до краткосрочни икономически ползи, а укрепва доверието между двете страни, подпомага регионалната енергийна сигурност и влияе върху европейските енергийни пазари, създавайки дългосрочни геополитически ползи.

Освен това TANAP, TAP, BTC и други тръбопроводни проекти вече превърнаха Турция в основна транзитна точка за енергийни потоци между Каспийския регион, Близкия изток и Европа. Така страната се позиционира като стратегически разпределителен център, който може пряко да влияе върху сигурността на енергийните доставки за Европа. Продължаващите проекти и инициативи подкрепят процеса на превръщане на Турция в регионален енергиен хъб и ключов играч.

- С оглед на нарастващото производство и износен капацитет на природен газ на Азербайджан, до каква степен страната е подготвена да се утвърди като дългосрочен и надежден енергиен партньор на Европейския съюз?

- За да гарантира своята енергийна сигурност, ЕС се стреми да намали зависимостта си от Русия и да диверсифицира източниците си на енергия. Поради това Съюзът отдава голямо значение на енергийното сътрудничество с Азербайджан. През 2006 г. ЕС и Азербайджан подписаха Меморандум за разбирателство за стратегическо партньорство в енергийния сектор, поставяйки основата за развитие на отношенията. За ЕС е изключително важно да има непрекъснат и свободен достъп до енергийни ресурси. Зависимостта на ЕС от външни енергийни източници е около 55%. Разположен в Каспийския регион, Азербайджан е една от най-стратегическите държави за посрещане на енергийните нужди на ЕС и гарантиране на енергийната сигурност.

Реализацията на газопроводите TANAP и TAP в рамките на Южния газов коридор е ключов фактор за енергийната сигурност на Европа. Благодарение на тях азербайджанският газ достига безопасно до Европа през Турция. Тази инфраструктура директно укрепва дългосрочния потенциал за доставки към ЕС. Една от целите на меморандума е и хармонизирането на азербайджанското енергийно законодателство с правото на ЕС.

Дългосрочната надеждност зависи не само от производствения капацитет, но и от политическата стабилност, икономическата сигурност, безопасността на инфраструктурата и спазването на международните споразумения. С други думи, дори при наличие на капацитет, тези фактори трябва устойчиво да се поддържат, за да бъде Азербайджан възприеман като надежден дългосрочен партньор на Европа. Накратко, капацитет съществува, но поддържането на надеждността изисква последователни и устойчиви действия. В заключение, страната вече доставя газ на шестнадесет държави, единадесет от които са членки на НАТО.

- Ако Зангезурският коридор бъде реализиран в пълен мащаб – включително като маршрут за пренос на възобновяема електроенергия от Каспийския регион – как това би пренаредило ролите на Турция и Азербайджан в енергийната стратегия на Европа?

- Основна инициатива, подчертавана в документа, е създаването на Зангезурския коридор, известен още като „Пътят Трамп за мир и просперитет“ (TRIPP). Проектът представлява ключов сегмент от транспортните коридори Изток–Запад и Север–Юг, подпомага интеграцията в тюркския свят, насърчава регионалното икономическо сътрудничество и създава стратегическа връзка в евразийската логистична мрежа. Като променя икономическите отношения и геополитическата динамика в Южен Кавказ, коридорът се разглежда като една от ключовите транспортни инициативи в региона.

Меморандумът за стратегическо партньорство в енергийния сектор от 2022 г. предвижда удвояване на капацитета на Южния газов коридор до 2027 г. В този контекст Зангезурският коридор може да осигури платформа за бъдещи газопроводи, електропреносни мрежи и оптични комуникационни линии, като по този начин засили енергийната сигурност на Европа и отвори нови възможности за енергийно сътрудничество в Южен Кавказ.

Коридорът представлява трансформиращ проект, който надхвърля регионалния транспорт. Свързвайки осите Изток–Запад и Север–Юг, той позиционира Южен Кавказ като ключова врата в глобалните вериги за доставки, създавайки нови възможности за международна търговия, енергийна сигурност и регионална икономическа интеграция. Той укрепва стратегическата роля на Азербайджан като надежден партньор в глобалната логистика и го утвърждава като централен транзитен хъб в Евразия, свързващ Европа и Азия. Това допринася за диверсификацията на европейските енергийни източници и засилва ролята на Турция като транзитна държава.

Споразуменията и транзитните разрешителни по маршрута Армения–Азербайджан могат пряко да повлияят върху регионалния баланс. Зангезурският коридор има голям потенциал да трансформира региона, но това зависи от политическата стабилност, прилагането на международните споразумения и сътрудничеството между държавите в региона.

Благодарение на своето географско положение Турция е основната транзитна точка за енергийни потоци между Каспийския регион, Близкия изток и Европа, което я прави стратегически енергиен коридор. С интегрирането на потоци от възобновяема енергия Турция се превръща в ключов фактор за диверсификацията на европейските енергийни източници. Така страната вече не е просто транзитна територия, а укрепва позицията си като една от ключовите държави в енергийната архитектура. Това позволява на Азербайджан да играе централна роля в балансирането на енергийните зависимости в региона. Страната подкрепя енергийната сигурност на Европа както чрез изкопаеми, така и чрез чисти енергийни потоци и влияе върху регионалните баланси на силите.

