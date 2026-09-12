Енергийният вампир се крие в датата на раждане. Какво ви изтощава най-бързо
Нумерологията свързва определени дни от месеца с конкретни реакции, които могат да ви оставят без сили
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Нумерологията свързва определени дни от месеца с конкретни реакции, които могат да ви оставят без сили
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Суши, наводнения и екстремни температури заплашват реколтата, цените на храните, енергията и глобалната търговия, а икономическите щети могат да се ус...
Ниското ниво на реката постави ядрени и водноелектрически централи под риск
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Най-близо до нашата планета беше вчера сутринта
Анкара активизира контактите си с големи американски компании
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