Нека се обичаме, без да се събличаме. Днес е международен ден на...

Днес отбелязваме Международния ден на прегръдката. Което напомня са култовата песен на вечния Георги Минчев.

Денят се отбелязва като такъв за първи път в САЩ през 1986 година и за негов инициатор се смята пастор Кевин Заборни. В САЩ денят е известен като Национален ден на прегръщането. Той е признат официално от американското Бюро за патентите и за търговските марки. Датата 21 януари не е случайна, а е избрана от пастор Заборни, защото се пада между коледните и новогодишните празници и Свети Валентин, отбелязван на 14 февруари.

Смята се, че около 21 януари хората се чувстват изчерпани след коледните празници и все още не са се заредили с необходимата енергия за Празника на влюбените. Според пастор Заборни на днешния ден хората имат нужда от прегръдка от техен близък или дори от непозëнат човек.

