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Ромите в Гърмен искат мир

Ромите в Гърмен искат мир

Пастор в „Кремиковци": Бяхме като братя с българите, но дяволът си няма работа Обещахме на министър Бъчварова, че ще сме кротки и мирни, каза Иван Ай...

27 май | 6:49
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