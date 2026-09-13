ЦСКА реши за Пастор в днешното дерби
Бразилецът е в групата за мача
Следете всички новини, анализи и коментари за Пастор. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Бразилецът е в групата за мача
От клуба излязоха с официално съобщение
Чества се от 1986 година
"Червените" са набелязали бразилска перла
Съобщението направи главният равин на Украйна Моше Реувен Азман
Какво е предупреждението му
Делото срещу пастора Даниел Хъл вече е в съдебна фаза и е насрочено за 14 май
Мъжът водил лекция на евангелисти, на която бяха заразени още 5 души.
В момента Даниел Хъл е в ареста с постоянна мярка – „задържане под стража”
Местните роми го хвалят, че помага със средства и отопление през зимата
От четвъртък той е задържан по подозрение за сексуални престъпления с деца в Сливен
Местните хора изобщо не подозират, че британецът е осъждан за педофилия
Максим Асенов предлага 7 решения за промяна на живота
Висшият съд в Северна Корея осъди канадски християнски пастор на доживотен затвор и тежък труд за "престъпления срещу държавата". 60-годишният Хьон С...
Пастор застреля мъж по време на църковна служба. Инцидентът е станал в Детройт, Колорадо. 25-годишният хулиган Дънти Смит влязъл в църквата с тухла в...
Една от петте къщи, които трябва да бъдат съборени в Гърмен днес е домът на пастора на евангелистката църква Иван Айдаров. За нас няма живот, отнемат...
Пастор в „Кремиковци": Бяхме като братя с българите, но дяволът си няма работа Обещахме на министър Бъчварова, че ще сме кротки и мирни, каза Иван Ай...
Ню Йорк. Баптистка църква в Ню Йорк планира да раздаде полуавтоматични пушки на всеки, който посети предстоящата служба на 23 март. Така църквата ще п...