Общество

Отиде си наш бизнесмен и бивш елитен спортист

На 65-годишна възраст след кратко боледуване

Отиде си наш бизнесмен и бивш елитен спортист
27 сеп 26 | 15:15
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Григор Атанасов

На 65-годишна възраст след кратко боледуване е починал Стоил Стоилов, известен сред приятелите си като Толи. За кончината му съобщи неговият близък Георги Тръпков, който го изпрати с емоционални думи в социалните мрежи.

Стоилов е бивш елитен плувец на „Левски-Спартак“, а след края на активната си спортна кариера остава трайно свързан със спорта и чрез бизнеса си. Името му стои зад веригата за спортни стоки SLS и дружеството „Бултрейд-ЛТД“, където бе дългогодишен управител и основен съдружник в Компанията е регистрирана още през 1990 г. и развива дейност в търговията със спортни стоки, вноса и дистрибуцията на спортно оборудване.

Чрез SLS Стоилов е свързан и с марката Rossignol, чийто официален представител за България е компанията. Това поставя бизнеса му сред разпознаваемите имена на пазара за зимни спортове и ски екипировка у нас.

Стоилов е участвал и в инициативи в подкрепа на млади спортисти. През 2018 г. SLS Rossignol дарява състезателни ски и автомати на фондация „Петър Попангелов и приятели за Боровец“ за деца от клубовете „Боровец“ и „Чамкория“.

От състезателното плуване до търговията със спортна екипировка и подкрепата за млади състезатели, професионалният му път остава тясно свързан със спортната среда.

„Почивай в мир, Толи! Ще те запомним вечно с доброто ти настроение, позитивизма и страхотното чувство за хумор, отдадеността към работата и верността към приятелите“, написа още Георги Тръпков.

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Автор Григор Атанасов

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