Топалов постави Каспаров до стената след два жестоки удара

Веселин Топалов направи огромна крачка към престижна победа над една от най-големите легенди в историята на шахмата. Българският бивш световен шампион спечели и двете блиц партии във втория ден на Clutch Chess: The Legends Chess960 в Сейнт Луис и дръпна с внушителните 8,5:3,5 срещу 13-ия световен шампион Гари Каспаров. Пет точки изглеждат като огромна разлика, но необичайният регламент оставя драмата жива - в последните четири партии могат да бъдат спечелени общо още 12 точки.

Каспаров изпусна огромен шанс, Топалов го наказа

Вторият ден можеше да тръгне в съвсем друга посока. В петата партия Каспаров постепенно изгради сериозно преимущество и изглеждаше близо до победата, но отново попадна в тежък цайтнот. Към 19-ия ход руснакът разполагаше с около две минути срещу осем за Топалов, а малко по-късно пропусна решаваща възможност да пробие позицията на българина. Партията в крайна сметка завърши реми и вместо Каспаров да намали изоставането, Топалов оцеля в най-опасния момент на деня.

И следващата ускорена партия завърши без победител, въпреки че двамата получиха своите шансове в напрегнат ендшпил. Истинският удар на Топалов обаче тепърва предстоеше - двете блиц партии се превърнаха в негово шоу.

Две блиц партии, два удара на Топалов

В първата блиц среща българинът пое инициативата и проведе впечатляваща атака, увенчана със силна жертва на фигура. Chess.com определи именно тази партия като една от най-впечатляващите във втория ден. Каспаров не намери защита и трябваше да капитулира, а преднината на Топалов започна да става все по-сериозна.

Последната партия за деня се разви още по-болезнено за руския гросмайстор. Още в началните ходове Каспаров изглеждаше недоволен от получената позиция, пропусна тактически шанс, а Топалов отново наложи волята си. Така българинът приключи деня с две последователни победи и резултат 8,5:3,5 - преднина, която го поставя в отлична позиция преди финалната битка.

Но Каспаров още не е свършил

Обикновеният шахматен резултат би означавал почти решен мач. Тук обаче регламентът е създаден именно така, че напрежението да расте до последния ден. В първия ден победата носеше 1 точка, във втория - 2, а днес всяка победа ще струва цели 3 точки. Това означава, че в оставащите четири партии има още 12 точки и Каспаров все още притежава математически шанс за грандиозен обрат.

Според сметките той се нуждае от поне две победи, за да обърне развоя на двубоя, но задачата изглежда тежка. Топалов показва изключителна устойчивост именно в критичните моменти, докато за Каспаров управлението на времето вече няколко пъти се превърна в сериозен проблем.

Старо съперничество отново пламна в Сейнт Луис

Сблъсъкът носи и особен исторически заряд. Последната професионална партия на Каспаров в класически шах преди оттеглянето му през 2005 г. е именно срещу Топалов в Линарес - и българинът я печели. Малко по-късно същата година Топалов триумфира в световното първенство на ФИДЕ в Сан Луис и достига върха на световния шах.

Двамата вече имат и история във формата Chess960. През 2018 г., отново в Сейнт Луис, Топалов победи Каспаров с 14,5:11,5. Сега българинът е близо до още един престижен успех срещу шахматиста, който в продължение на десетилетия беше символ на абсолютното господство над дъската.

144 000 долара и огромен престиж

Мачът се играе във формата Chess960, известен още като Fischer Random - вариант, при който фигурите на първия ред започват от различна, предварително определена позиция и класическата подготовка на дебютите до голяма степен губи значението си. Двамата играят общо шест ускорени партии с контрола 25 минути плюс 10 секунди на ход и шест блиц партии с 5 минути плюс 3 секунди.

Наградният фонд е 144 000 долара. Победителят получава 70 000 долара, а загубилият - 50 000, като още 24 000 долара са разпределени като бонуси за отделните победи. При равенство основният награден фонд се разделя по 60 000 долара. В последния ден всяка победа носи и бонус от 3000 долара.

Финалните четири партии са тази вечер. Каспаров ще бъде принуден да рискува, а това може да отвори още повече възможности пред Топалов. Българинът вече има огромното предимство, но в този формат една серия от две партии може да преобърне всичко. Затова битката още не е приключила - но след двата блиц удара във втория ден Веселин Топалов държи съдбата на мача изцяло в собствените си ръце.