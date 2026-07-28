Шахматният свят влиза в изборен гамбит с огромен залог

Тимур Турлов направи най-смелия си ход досега в световния шах и се кандидатира за президент на Международната федерация по шахмат. Главният изпълнителен директор на Freedom Holding Corp. и ръководител на Казахстанската федерация влиза в надпреварата заедно с една от най-големите легенди на играта - Вишванатан Ананд. Изборът ще се проведе на 26 септември по време на Общото събрание на FIDE в Самарканд, в рамките на 46-ата Шахматна олимпиада. Турлов е един от тримата кандидати, подали президентска двойка до крайния срок, което обещава истинска битка за върха на организацията.

На снимката горе: Вишванатан Ананд и Тимур Турлов по време на Световното първенство по ускорен шах и блиц в Ню Йорк през 2024 г. (Lennart Ootes/FIDE)

Ходът, който промени изборната партия

Първоначално Турлов беше номиниран за заместник-председател на FIDE, но сега излиза на предната линия и поема ролята на кандидат за президент. В своята заявка той представя федерацията като организация, която е постигнала сериозен напредък, но се нуждае от ново ускорение.

„Днес федерация с над вековна история е на важен кръстопът. Постигнатият напредък не може да бъде спрян или заличен. Вярвам, че той трябва да бъде ускорен, да получи нов импулс и да продължи напред. Именно затова реших да издигна кандидатурата си за президент на Международната федерация по шахмат“, заяви Турлов.

Освен неговата двойка до FIDE са подадени кандидатурите на Ян Хенрик Бютнер с Малкълм Пейн и на Вадим Розенщайн с Гордън Танг. Избирателната комисия трябва да провери документите и да утвърди окончателния списък. Всяка национална федерация, представена на Общото събрание, разполага с един глас - система, която превръща кампанията в глобална партия с множество различни интереси.

Ананд застава до Турлов

Най-силният чисто спортен ход в кандидатурата е включването на Вишванатан Ананд като претендент за заместник-председател. Индийската легенда е 15-ият световен шампион и едно от най-разпознаваемите имена в историята на шахмата.

„Виши няма нужда от представяне в света на шахмата. Той е един от най-великите шахматисти в историята и човек, който се ползва с огромно уважение по целия свят“, заяви Турлов.

По думите му присъствието на Ананд трябва да гарантира приемственост и да съхрани успешното от досегашната работа на федерацията. Ананд има и управленски опит във FIDE, а след временното оттегляне на Аркадий Дворкович от изпълнението на президентските му функции именно той пое задълженията на ръководител на организацията.

Така двойката събира два различни вида влияние - финансовия и организационния опит на Турлов и огромния спортен авторитет на бившия световен шампион. В изборна битка, в която всяка федерация има еднаква тежест, името на Ананд може да се окаже решаващ коз.

Казахстанският модел влиза в световната игра

Турлов оглавява Казахстанската федерация по шахмат от 2023 г. и представя постигнатото там като доказателство, че идеите му могат да работят и в международен мащаб. По данни от кандидатурата му през този период в развитието на шахмата са инвестирани над 75 млн. долара.

Казахстан беше домакин на мач за световната титла при мъжете и на Световното отборно първенство по ускорен шах и блиц. Алмати трябва да приеме и Световното университетско първенство, а Турлов ръководи Международната федерация по училищен шах.

„Имам достатъчно проекти, чрез които мога да реализирам потенциала си като предприемач и лидер. Решението ми се основава на нещо съвсем различно. Искрено вярвам, че световният шах днес има уникална възможност да направи следващата крачка в развитието си“, посочи той.

Амбицията му е шахматът да бъде управляван не само като състезателен спорт, но и като глобална екосистема, която свързва турнири, образование, технологии, спонсори и национални федерации.

Изкуственият интелект влиза зад дъската

Първият голям приоритет в програмата на Турлов е дигитализацията. Той предлага създаването на единна платформа на FIDE, в която всеки шахматист да получи собствен профил с история на рейтинга, участията в състезания и достъп до обучения и онлайн турнири.

В системата трябва да бъдат включени инструменти с изкуствен интелект за анализ на партии и подпомагане на подготовката. Технологиите ще се използват и за защита на честната игра - един от най-чувствителните проблеми на онлайн шахмата.

Моделът стъпва върху разработваната от Казахстанската федерация система KazChess ID. „Ако този модел работи успешно на национално ниво, няма причина да не бъде приложен и в рамките на международната федерация“, заяви Турлов.

Замисълът е профилът да следва шахматиста през цялото му развитие - от първите ученически турнири до професионалната сцена. Това би позволило на FIDE да обедини данни и услуги, които в момента са разпределени между различни национални системи и частни платформи.

Училищата трябва да създадат следващите шампиони

Вторият стълб на програмата е развитието на училищния шах. Националната програма „Шахмат в образованието“ в Казахстан вече обхваща повече от 1500 училища и над 60 000 ученици.

Турлов иска този опит да бъде използван за създаването на международни програми, чрез които играта да достигне до повече деца. Идеята не се ограничава до търсенето на бъдещи гросмайстори. Шахматът трябва да се използва като средство за развиване на концентрацията, логическото мислене, дисциплината и умението за вземане на решения.

Третият приоритет е финансовата устойчивост на националните федерации. Кандидатът предлага FIDE да им помага да изграждат дългосрочни партньорства, спонсорски програми и професионални модели за управление на активите.

Това е особено важно за по-малките федерации, които често разполагат с талантливи състезатели, но нямат ресурс за треньори, турнири, пътувания и детски програми.

Почти 200 федерации решават победителя

Турлов представя международния характер на своя екип като отговор на сложната политическа география на FIDE. Организацията обединява близо 200 национални федерации, а изборната победа изисква подкрепа от държави с различни традиции, икономически възможности и позиции.

„Аз представлявам Казахстан - държава, която следва политика на баланс и диалог. FIDE обединява близо 200 национални федерации с различни култури, региони и интереси. Именно затова е изключително важно да се намират решения, които служат на глобалната шахматна общност“, подчерта той.

Решаващата партия ще се играе не върху 64 полета, а в залата на Общото събрание в Самарканд. Турлов влиза в нея с финансов ресурс, опит от Казахстан и Ананд до себе си. Дали този тандем ще получи доверието на световния шах, ще стане ясно на 26 септември.