Всичко за Вишванатан Ананд

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Ананд: Няма да се пенсионирам

Ананд: Няма да се пенсионирам

Бившият световен шампион по шахмат Вишванатан Ананд сподели, че е получил голяма психическата травма, след като бе детрониран от Магнус Карлсен на мач...

30 ноември | 18:50
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