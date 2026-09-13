Шахматният свят влиза в изборен гамбит с огромен залог
Три президентски двойки ще се борят за гласовете на националните федерации по време на Олимпиадата в Самарканд
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Три президентски двойки ще се борят за гласовете на националните федерации по време на Олимпиадата в Самарканд
Бившият световен шампион по шахмат Вишванатан Ананд сподели, че е получил голяма психическата травма, след като бе детрониран от Магнус Карлсен на мач...
Ченай. Норвежецът Магнус Карлсен е новия световен шампион по шах след като взе титлата от Вишванатан Ананд, предаде Би Би Си. Норвежецът Магнус Карлс...
Ченай. Индиецът Вишванатан Ананд и Магнус Карлсен от Норвегия започнаха с реми финала за световната титла в шаха. Двамата гросмайстори се съгласиха на...