Украйна може да се превърне в "буферна зона" след приключването на войната. Това допусна министърът на външните работи на Руската федерация Сергей Лавров.

Изявлението му дойде в отговор на въпрос какви гаранции са необходими, за да не бъдат възобновени военните действия след 25 години.

"Всички говорят, че Русия се нуждае от "буферна зона". Нека Украйна стане този буфер", предложи първият дипломат на Москва.

Москва поставя въпроса за следвоенното устройство

От редакцията отбелязват, че руският външен министър говори за Украйна като цяло, а не само за създаването на ограничена зона по протежение на фронтовата линия.

В същото интервю той изрази увереност, че продължителността на военните действия до голяма степен зависи от съветите, които западните държави дават на Киев.

Той отказа да прогнозира кога може да приключи войната, като посочи, че руските сили продължават настъплението си.

Русия не приема запазването на сегашната власт в Киев

Украинската информационна агенция UNN (УНН) обръща внимание и на друга част от изказването на руския външен министър - че Москва не би приела вариант, при който след края на "военната фаза" сегашното украинско управление остане на власт.

Руският външен министър отново повдига и въпросите за правата на рускоезичното население и религиозните права в Украйна - теми, които Москва многократно поставя сред аргументите за позицията си спрямо Киев.

Кремъл продължава да настоява за своите условия

Изказването идва на фона на продължаващите разговори за евентуално прекратяване на войната. Според базирания във Вашингтон Институт за изследване на войната (ISW) висши представители на Кремъл продължават да настояват, че при преговорите трябва да бъдат отстранени определяните от Москва като "първопричини" за конфликта.

ISW посочва, че тази формулировка се използва от руските власти във връзка с по-широките им искания към Украйна, поставяни още преди и в началото на войната. Анализаторите смятат, че последните изявления на Кремъл не показват съществено отстъпление от тези условия.