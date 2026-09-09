На 11 септември: Тръмп полетял нагоре! Ето кой го е спасил

Дни преди 25-ата годишнина от атентатите на 11 септември 2001 г. Доналд Тръмп разказа още една история за преживяното от него в Манхатън непосредствено след атаките. Президентът твърди, че двама пожарникари са го грабнали под мишниците и буквално са го понесли, след като се появили опасения, че близка сграда ще се срути.

Тръмп разказа случката във вторник, 8 септември, по време на събитие на фондация „Tunnel to Towers“ пред Белия дом.

„Сградата на U.S. Steel скърцаше, наистина скърцаше“, разказа президентът, описвайки момента, в който според него хората около него решили, че сградата може да рухне, отбелязва "People".

По думите му тогава двама пожарникари – „големи, силни момчета“ – го хванали под ръцете.

„Казаха: „Трябва да се махаме оттук“, и буквално ме вдигнаха“, разказа Тръмп.

Президентът добави, че не е „най-малкият човек на света“, но двамата пожарникари въпреки това започнали да го носят.

„Казах им: „Момчета, мога да тичам и сам“, но те бяха невероятни. Те мислеха, че сградата ще падне“, продължи той.

.@POTUS recalls bringing his construction crew to help in the aftermath of 9/11:



"I just want to thank my people ... I took the whole crew down there right after this happened. They had no hesitation. Everybody went down with me." pic.twitter.com/HPSuW8mi7A — Trump War Room (@TrumpWarRoom) September 8, 2026

Какво се знае за сградата?

В разказа си Тръмп говори за сградата на U.S. Steel, известна като One Liberty Plaza, която се намира в непосредствена близост до разрушения Световен търговски център.

След падането на кулите действително се появяват опасения и слухове, че сградата може да се срути заради нанесените поражения.

Нюйоркските власти многократно заявяват, че сградата е структурно стабилна и не е в опасност от срутване. Тя отваря отново по-малко от два месеца след атентатите.

25 години по-късно

Съединените щати се подготвят да отбележат 25 години от терористичните атаки, при които загиват близо 3000 души.

Тръмп ще участва в официалната церемония в Пентагона, вместо в традиционното възпоменание в Ню Йорк.

По време на събитието пред Белия дом президентът отдаде почит на пожарникарите и спасителите, загинали при атаките. Той връчи посмъртно Президентския медал на свободата на Уелс Реми Краутър – 24-годишен борсов търговец, който загива в Южната кула, след като помага за спасяването на няколко души.