Край на горещините! Идат бури, дъжд и студ

Европа е на прага на рязка промяна на времето през септември 2026 г. След продължителния период на необичайно високи температури мощен студен фронт ще започне да навлиза от Западна Европа към Централна Европа и Балканите, съобщиха от "Метео Балканс".

Сблъсъкът между много топлата и влажна въздушна маса и нахлуващия значително по-студен въздух създава условия за силна атмосферна нестабилност и опасни метеорологични явления. Най-сериозната активност се очаква първоначално в района на Алпите и Северна Италия, а впоследствие фронтът ще се придвижи към Адриатика и Западните Балкани.

Краят на необичайните горещини в Европа

Основната причина за предстоящата промяна е разрушаването на мощния атмосферeн гребен, който поддържаше горещото време над голяма част от Европа.

От Атлантическия океан към Западна и Централна Европа се спуска дълбока долина във високите атмосферни слоеве. Тя ще засили движението на студения фронт и ще го насочи към топлата въздушна маса над континента.

В резултат на това се очаква рязък преход от лятно към есенно време в много райони.

Особено впечатляващ ще бъде температурният спад зад фронта. На места, където температурите са достигали около 35–40°C, те могат да се понижат с приблизително 15–20°C за по-малко от 24 часа.

Това ще бъде една от най-съществените промени на времето в Европа от началото на септември.

Студеният фронт ще донесе гръмотевични бури

Преди нахлуването на студения въздух ще се запази много топла и влажна въздушна маса. Именно този контраст ще създаде условия за развитие на мощни конвективни бури.

Очаква се атмосферата да бъде особено нестабилна над части от Франция, Швейцария, Северна Италия, Австрия, Словения и Хърватия, а впоследствие опасните явления ще се изместят към Адриатическо море и Западните Балкани.

Сред основните заплахи са:

едра и на места много едра градушка;

силни и разрушителни пориви на вятъра;

проливни валежи;

локални наводнения и внезапни поройни наводнения;

развитие на суперклетъчни и многоклетъчни бури;

локална опасност от торнадо.

Това е комбинация, която може да създаде условия за бързо развитие на мощни гръмотевични клетки и организирани конвективни системи.

Средиземноморието остава много топло и влажно

Допълнителен фактор за силните бури е необичайно високата температура на Средиземно море.

Топлата морска повърхност осигурява голямо количество влага в атмосферата. Когато тази влажна въздушна маса попадне пред студения фронт и се комбинира с изразената атмосферна динамика, потенциалът за силна конвекция значително се увеличава.

Това е особено важно за районите около Северна Италия, Северната част на Адриатическо море, Словения, Хърватия и северозападните части на Балканите.

Най-сериозни валежи се очакват около Адриатика

Освен силните гръмотевични бури, значителна опасност представляват и валежите.

Бавноподвижният фронт и развитието на последователни гръмотевични клетки над едни и същи райони могат да доведат до натрупване на големи количества дъжд за кратък период.

Според прогнозния анализ локалните валежни количества в някои райони на Лигурийското крайбрежие, Северна Италия, Северна Адриатика и северозападните Балкани могат да достигнат 150–200 mm за около две денонощия.

При подобни количества рискът от внезапни наводнения, свлачища и сериозни проблеми по малките речни корита ще бъде повишен, особено в планинските и крайбрежните райони.

Допълнителен проблем е т.нар. training-cell effect – когато последователни гръмотевични клетки преминават приблизително по една и съща траектория. Така валежите могат да се концентрират върху ограничена територия и за кратко време да падне много голямо количество дъжд.

Кога бурите ще достигнат Балканите?

Очаква се активната фаза на процеса да започне в Западна и Централна Европа, след което постепенно да се измести на изток и югоизток.

В сряда силните бури ще бъдат концентрирани основно около Алпите, Северна Италия и части от Северното Средиземноморие.

През четвъртък студеният фронт ще продължи движението си към Адриатическо море и Западните Балкани, където комбинацията от топъл и влажен въздух, атмосферна нестабилност и силен ветрови срез също може да създаде условия за опасни гръмотевични бури.

Точната интензивност и местоположение на най-силните явления обаче ще зависят от развитието на фронталната система и малкия средиземноморски циклон.

След бурите идва рязко застудяване

Най-съществената промяна няма да бъде само свързана с бурите.

Зад студения фронт ще нахлуе значително по-студена въздушна маса с полярен произход. Тя ще обхване голяма част от Централна Европа и ще доведе до рязък спад на температурите.

В Алпите застудяването ще бъде особено чувствително. Очаква се първи по-съществен снеговалеж на голяма надморска височина, докато снежната граница постепенно ще се понижава.

Така само за няколко дни времето ще премине от необичайно топло и лятно към значително по-хладно и типично за есента.

Какво означава това за Балканите?

Балканският полуостров ще се окаже близо до границата между двете въздушни маси.

Преди преминаването на студения фронт в региона ще се задържи топъл въздух, който ще осигурява енергия за развитие на гръмотевични бури. С приближаването на фронта вероятността за интензивни валежи, силен вятър и градушки ще се увеличава.

След преминаването му обаче ще настъпи осезаемо понижение на температурите.

Това означава, че през следващите дни Балканите могат да преминат през много динамична метеорологична обстановка – от летни горещини до рязко застудяване и есенно време.

За България конкретното развитие ще зависи от точната траектория на студения фронт и средиземноморския циклон. Именно малките промени в позицията на системата могат да окажат голямо влияние върху това къде ще се концентрират най-силните валежи и гръмотевични бури.

Сериозна промяна на времето в Европа

Предстоящият процес е пример за типичен „summer-killer“ синоптичен сценарий – мощна промяна на атмосферната циркулация, при която продължителният период на горещо време се прекъсва от нахлуване на значително по-студена въздушна маса.

В рамките на само няколко дни Европа може да премине от температури около 35–40°C в някои райони до много по-хладно време, придружено от проливни валежи, силни гръмотевични бури и първи снеговалежи по високите части на Алпите.

Особено внимание заслужават Алпите, Северна Италия, Адриатическото крайбрежие и Западните Балкани, където взаимодействието между топлия влажен въздух и мощния студен фронт може да доведе до опасни метеорологични явления.

Синоптичната обстановка ще остане динамична и през следващите дни, поради което прогнозите за конкретните райони трябва да бъдат следени редовно и да се актуализират с наближаването на фронта.