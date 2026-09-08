Шишков зарадва един град. Съобщи чакана новина за ключов път

До октомври следващата година трябва да бъде довършен Околовръстният път на Пловдив. В момента се водят разговори със строителя за изпълнението на обекта в поставения срок, съобщи министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков пред журналисти.

Той коментира темата след откриването на разширението на производствените мощности на високотехнологичния завод на „ЗиЕс Юръп“ (ZS Europe), разположен в „Тракия икономическа зона“ – Индустриална зона Марица край село Радиново.

По думите на Шишков през последните две-три години по обекта почти не е работено. Сериозни проблеми има както с проектирането, така и със строителството.

„Всички отговорни институции ще работим успоредно, за да изпълним този срок“, посочи министърът. Той подчерта, че държавата не трябва да бъде сочена като причина за забавянето, а строителят е този, който трябва да гарантира спазването на договорените срокове.

Шишков съобщи още, че се проектира целият Околовръстен път на Пловдив. Предстоят промени и преработки по проекта, след което ще стане ясна и необходимата стойност за реализацията му.

Регионалният министър коментира и предстоящото въвеждане на платено ползване на пътищата. По думите му съгласно европейска директива от 2030 г. пътищата ще бъдат платени.

„Тази директива означава, че трябва да уеднаквим плащанията и дотогава трябва да осигурим пътищата“, обясни Шишков. Според него първата стъпка е пътищата да бъдат добре проектирани и да бъдат намерени най-добрите решения за държавата, включително чрез отдаването им на концесия.