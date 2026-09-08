Общество

Шишков зарадва един град. Съобщи чакана новина за ключов път

Държавата няма да допусне да бъде обвинена за забавянето на строителството

Шишков зарадва един град. Съобщи чакана новина за ключов път
Снимка: БТА
08 сеп 26 | 16:38
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Фатме Мустафова

До октомври следващата година трябва да бъде довършен Околовръстният път на Пловдив. В момента се водят разговори със строителя за изпълнението на обекта в поставения срок, съобщи министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков пред журналисти.

Той коментира темата след откриването на разширението на производствените мощности на високотехнологичния завод на „ЗиЕс Юръп“ (ZS Europe), разположен в „Тракия икономическа зона“ – Индустриална зона Марица край село Радиново.

По думите на Шишков през последните две-три години по обекта почти не е работено. Сериозни проблеми има както с проектирането, така и със строителството.

„Всички отговорни институции ще работим успоредно, за да изпълним този срок“, посочи министърът. Той подчерта, че държавата не трябва да бъде сочена като причина за забавянето, а строителят е този, който трябва да гарантира спазването на договорените срокове.

Шишков съобщи още, че се проектира целият Околовръстен път на Пловдив. Предстоят промени и преработки по проекта, след което ще стане ясна и необходимата стойност за реализацията му.

Регионалният министър коментира и предстоящото въвеждане на платено ползване на пътищата. По думите му съгласно европейска директива от 2030 г. пътищата ще бъдат платени.

„Тази директива означава, че трябва да уеднаквим плащанията и дотогава трябва да осигурим пътищата“, обясни Шишков. Според него първата стъпка е пътищата да бъдат добре проектирани и да бъдат намерени най-добрите решения за държавата, включително чрез отдаването им на концесия.

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Автор Фатме Мустафова

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