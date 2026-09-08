Бай Ганьо разсипа и новите влакове на БДЖ

Само дни след пускането на новите електрически мотриси на БДЖ в редовна експлоатация вече има случаи на вандализъм и замърсяване както отвън, така и в самите влакове.

Първите две мотриси Alstom Coradia Stream започнаха да превозват пътници от 1 септември, като първият им курс беше от Пловдив до Свиленград. Новите влакове обслужват направленията Пловдив – Свиленград, Пловдив- Асеновград, Свиленград – София и София – Перник. С пристигането на следващите композиции се предвижда те да бъдат включени и по други ключови маршрути в страната.

Не след дълго обаче две от новите мотриси станаха обект на вандалски прояви. Първият случай беше регистриран в Благоевград, а вторият – в Перник, където по външната част на влаковете бяха нанесени графити.

От БДЖ обявиха, че ще бъдат предприети допълнителни мерки за охрана, особено на местата, където композициите престояват през нощта.

Проблемите обаче не се ограничават само до външния вид на новите влакове. От железницата отчитат и случаи на замърсяване в салоните.

Най-често в тях се оставят храна и бутилки, разливат се течности по пода, замърсяват се седалките и неправилно се използват тоалетните. Всичко това предполага допълнително време и ресурси за почистване

посочи пред NOVA Ивайло Харалампиев, ръководител на отдел “Сигурност“ в “БДЖ – Пътнически превози

Установени са и по-сериозни посегателства. Преди няколко дни вътрешна стена на една от новите мотриси е била надраскана с маркер. Направен е и опит да бъде демонтирана част от стъклена преградна стена. Извършителите не са успели да я свалят.

“Ако служителите не го бяха забелязали, това можеше да доведе до сериозен инцидент“, предупреди Харалампиев.

Новите композиции разполагат с вътрешно и външно видеонаблюдение. Записите от камерите при установените вандалски прояви са предадени на МВР с цел идентифициране на извършителите.

За поведението на пътниците по време на движение следят и превозните бригади, съставени от началник-влак и двама или трима кондуктори. При установено замърсяване може да бъде наложена глоба от 5 евро.

Новите Alstom Coradia Stream са част от мащабното обновяване на железопътния подвижен състав. Договорът предвижда доставката на общо 35 едноетажни електрически мотриси, финансирани със средства по Плана за възстановяване и устойчивост, както и техническата им поддръжка за период от 15 години.

Всеки влак се състои от шест вагона и разполага с 325 седящи места в първа и втора класа. Композициите са нископодови и адаптирани за хора с намалена подвижност, като разполагат и със зони за велосипеди, детски колички и багаж.

В салоните има климатизация, информационни екрани, електрически контакти и USB портове. Мотрисите са подготвени и за безжичен интернет. Максималната им скорост е 160 км/ч, а за безопасността са оборудвани със системата ETCS.

Всяка от новите композиции ще носи името на българска река, водопад или извор.

Така още в първите дни на редовната им експлоатация модерните влакове, в които се инвестира като част от обновяването на железопътния транспорт у нас, вече се сблъскват с проблеми, причинени от поведението на част от пътниците и вандалски прояви.