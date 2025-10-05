Паднали дървета усложниха положението с графика на БДЖ
Дървета са паднали и са повредили контактната мрежа между гарите Разград и Самуил
Композициите ще бъдат съставени от по три климатизирани германски вагона от салонен тип и вагон бист...
Използването на биодизел е отлична възможност в условията на все по-строги екологични стандарти
Докато чакаме новия експрес, неволите с БДЖ нямат край
На бургаската гара той слезе от 25-годишен вагон, част от новите машини в състава на държавните желе...
Караджов посочи и как точно ще се движат новите влакове по старите релси
Стойността на междурегионалните влакове Coradia Stream, които ще бъдат произведени от Alstom, е 452...
Пешеходец почина след като бе блъснат
Не е ясно дали товарната композиция на БДЖ от гара „Кремиковци“ е имала нужното разрешение
Пътнически влак е ударил лек автомобил, пресичащ на спуснати бариери
Става дума за допълнителни влакове. Платените пари ще бъдат възстановени
Стойността на подвижния състав е 511,4 млн. лева, а срокът за доставка е 2 години
Бургас-София с бърз влак - 9.30 часа. Без климатик!
Към мястото са изпратени техника и екипи за вдигане на вагоните
Наскоро вагони бяха спрени от движение заради проблем с климатичните им системи
В този момент композицията се е движела бавно, защото е била в близост до жп гарата
На практика ще бъде най-бързо движещият се влак по маршрута София-Бургас и Бургас-София
Дейностите по демонтаж са готови и се извършват изкопни работи
Разстоянието от София до Бургас е 360 км, като машината ще се движи със 160 км/ч
Оптимизацията се налага заради сериозните закъснения на композициите през последните няколко дни