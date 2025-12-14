БДЖ въвежда новия си график за движение

Новият график за движение на влаковете на „БДЖ-Пътнически превози“ влиза в сила от днес, съобщиха от пресцентъра на дружеството. В повечето региони на страната се запазва досега действащото разписание, като основният акцент е поставен върху подобряване на обслужването чрез по-добре синхронизирани връзки и повече възможности за пътуване между различни населени места.

Обемът на превозите и броят на влаковете

През следващата година ще се запази обемът на превозите, заложен в договора с държавата за извършване на обществени превозни услуги. Превозът на пътници ще се осъществява с общо 518 влака, от които 79 са бързи влака, като два от тях ще се движат само през летния сезон, 117 са пътнически влака и 322 са крайградски пътнически влака. Част от крайградските композиции ще се движат само в определени дни от седмицата, в зависимост от пътникопотока.

По-кратко време за пътуване по ключови направления

С новото разписание се предвижда съкращаване на времето за пътуване по няколко от най-натоварените железопътни направления. Това засяга маршрутите София-Бургас през Пловдив, София-Варна през Пловдив, както и линията Пловдив-Варна. Намалението на времето за пътуване е възможно след възстановяването на маршрутите през Чирпан, което позволява да се избегне продължителното заобикаляне през Димитровград, наложено поради извършвани ремонтни дейности по железния път.

Подбалканската линия и връзките със Северна България

Запазва се движението на бързите влакове по направлението София-Бургас-София през Подбалканската железопътна линия. Те ще се движат със значително намалено време за пътуване и ще осигуряват удобни връзки от и за Велико Търново и Русе. Графикът позволява пристигане в Бургас преди обяд и връщане следобед към София и Централна Северна България, което създава по-гъвкави възможности за пътуване.

Запазени директни влакове и еднодневни пътувания

В новия график се запазват и директните сутрешни влакове по направленията Русе-София и Русе-Пловдив, както и удобните следобедни връщания от двете точки към дунавския град. Продължава да съществува и възможността за еднодневни пътувания до Хасково, Кърджали, Момчилград и редица туристически дестинации в района на язовир Студен кладенец.

Тези пътувания се осъществяват с дневните бързи влакове по маршрута Димитровград-Хасково-Кърджали-Момчилград-Подкова и обратно, като са осигурени удобни връзки от и за София, Пазарджик и Пловдив.

Международните влакове

С новото разписание е предвидено и движението на осем международни бързи влака. Те остават част от графика на БДЖ - Пътнически превози и осигуряват железопътни връзки между България и съседните държави, в рамките на действащите международни споразумения.

