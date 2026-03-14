Да помогнем за лечението на Алексей, който се бори с метастатичен меланом

Семейството на Алексей отправи призив за подкрепа, след като през ноември 2025 г. той е диагностициран с метастатичен меланом. Оттогава животът му е свързан с продължително лечение, изследвания и болнични престои. Близките му съобщават, че разходите за терапията вече надхвърлят възможностите на семейството. Затова те се обръщат към хората с молба за помощ, за да може лечението му да продължи.

Според близките на Алексей заболяването засяга вътрешни органи, костната система и мозъка. Лечението е комплексно и включва таргетна терапия, имунотерапия и лъчетерапия.

От поставянето на диагнозата досега той преминава през множество медицински процедури, изследвания и продължителни болнични престои.

Близките му посочват, че по време на терапията са се появили и сериозни усложнения, които са наложили допълнителни лечения и наблюдение.

До този момент семейството поема разходите за лечението. Те включват лекарства, терапии, медицински изследвания, болнични престои и други грижи, свързани със заболяването.

Според близките на Алексей финансовата тежест постепенно е станала непосилна.

Затова семейството му решава да потърси подкрепа от хората, които биха могли да помогнат.

Ако искате да помогнете и вие на Алексей, вижте платформата ТУК

