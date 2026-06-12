Кървав инцидент с тротинетка. Дете се бори за живота си

Пореден шокиращ инцидент с електрическа тротинетка в София завърши по най-тежкия възможен начин. Две деца бяха спешно транспортирани в УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“ след тежка катастрофа в елитния столични квартал „Бояна“, предаде БТА. Инцидентът отново повдига наболелия въпрос за безопасността и контрола над този вид превозни средства по софийските улици.

Лекарите се борят за живота на едното дете

Веднага след приемането им в спешния институт, на пострадалите деца са извършени подробни медицински прегледи и високоспециализирани изследвания. Състоянието им е наложило незабавно преминаване през детската противошокова зала на болницата, където дежурните екипи са стабилизирали жизнените им показатели.

От пресцентъра на „Пирогов“ съобщиха изключително тревожни данни за състоянието на непълнолетните. Едното дете е с тежка черепно-мозъчна травма и след противошоковата зала е настанено веднага в детската реанимация под постоянно наблюдение. Другото дете е сериозно ранено, със счупена ключица и множество охлузни наранявания по цялото тяло.

Тротинетките – удобство или заплаха по софийските улици?

Този пореден случай в „Бояна“ подчертава огромния риск, на който са изложени децата, управляващи или возещи се на електрически тротинетки без необходимата защитна екипировка и родителски контрол. Черната статистика в столицата продължава да расте, докато дебатите за по-строги правила, ограничения на скоростта и солени глоби за нарушителите остават без категоричен резултат.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com