Дунав пресъхна, кораб заседна. Стотици в капан

Круизен кораб, плаващ под швейцарски флаг, е заседнал на река Дунав близо до село Салча в окръг Мехединц в Югозападна Румъния поради изключително ниски нива на водата, предава Диджи24. На борда има 186 пътници и 52 членове екипаж.

Корабът е отплавал от Дробета-Турну Северин в понеделник вечерта с курс към Видин, България. По време на пътуването той е заседнал по средата на Дунав в район, характеризиращ се с множество пясъчни плитчини.

Снимки: МВР

Спасителната операция се провежда от служители на Регионална дирекция „Гранична полиция“ – Русе. Около 02:20 ч. тази нощ пътнически кораб "Viking Ullur", плаващ по течението под швейцарски флаг, при намалена видимост в тъмната част на денонощието и поради ниското ниво на водите на р. Дунав е заседнал в района на 817 речен км, на около 25 км над гр. Видин /срещу с. Гомотарци/. На борда се намирали 186 пътника, граждани на ЕС, както и 52-ма души екипаж и обслужващ персонал. Заседналият кораб е трябвало да зареди провизии в Пристанище Видин, на борда не достигала и питейната вода. Това съобщиха от полицията.

Снимки: МВР

Корабният агент е осигурил друг плавателен съд, на който да се претоварят пасажерите, но той не можел да се доближи до мястото на инцидента.

С разрешение на Дирекция Речен надзор - Лом и след допълнителна преценка на ситуацията, за да се избегне заплаха за здравето и живота на пътниците, е взето решение и е започнала евакуация с помощта на катер от База Гранични полицейски кораби - Видин.

След изследване на обстановката и оценка на риска, граничните служители пристъпили към евакуацията с помощта на членове на екипажа на заседналия плавателен съд и при спазване на всички мерки за безопасност. До момента от заседналия кораб са превозени около 40 пътника, като действията продължават интензивно, с амбицията операцията да приключи в светлата част на деня.

Снимки: МВР

Нивата на реката към момента са много ниски, с дебит от приблизително 1600 кубически метра в секунда. В резултат на това корабът не е могъл да продължи пътуването си към България, отбелязва румънската медия.

Служители на пристанищните власти заявиха, че шансовете са малки.

Инцидентът се случва на фона на тежката суша, засягаща Европа. През уикенда нивото на Дунав в Румъния спадна до най-ниската си стойност от 1996 г. насам, което наложи ограничения за земеделските производители при напояването и частично наруши корабоплаването и туристическите дейности по реката.