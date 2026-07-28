БАБХ проверява спазването на мерките за биосигурност в свиневъдните стопанства

Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) започва проверки във всички регистрирани свиневъдни стопанства в страната за спазването на мерките за биосигурност и изпълнението на Програмата за надзор и контрол на Африканската и Класическата чума по свинете. Проверките се предвижда да продължат до 14 август 2026 г.

Мярката се предприема във връзка с повишения риск от разпространение на заболяването след регистрираните огнища в южните части на Румъния, в близост до границата с България, и е част от превантивните действия за недопускане на заболяването на територията на страната.

По време на проверките инспекторите ще следят за прилагането на основните мерки за биосигурност в стопанствата, включително използването на дезинфекционни средства и съоръжения, контрола на достъпа до животновъдните обекти, воденето на задължителната документация, изпълнението на програмите за надзор, включително вземането и изпращането на проби, както и спазването на останалите ветеринарномедицински изисквания.

Особено внимание ще бъде обърнато и на животновъдните обекти за отглеждане на свине за лични нужди, където ще се следи за изпълнението на мерките, предвидени в Плана за действия в Република България за превенция на Африканската чума по свинете. Сред тях са извършването на периодичната инвентаризация на личните стопанства, регистрацията на животните и прилагането на основните мерки за биосигурност.

БАБХ призовава всички стопани да проявяват висока отговорност и стриктно да спазват въведените мерки, тъй като именно превенцията остава най-ефективният начин за предпазване на животновъдния сектор от тежки икономически загуби.

При съмнение за заболяване фермерите трябва незабавно да уведомят обслужващия ветеринарен лекар или съответната Областна дирекция по безопасност на храните.

БАБХ призовава гражданите да подават сигнали и при съмнения за нерегламентирани придвижвания, търговия или внос на живи животни, както и за други нарушения.

Сигнали могат да се подават и на денонощния горещ телефон на БАБХ – 0700 122 99.