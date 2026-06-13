БАБХ въвежда правила за биосигурност при стригането на овце и кози
Препоръчва се първо да бъдат стригани по-младите животни, а след това по-възрастните
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Препоръчва се първо да бъдат стригани по-младите животни, а след това по-възрастните
Мерките: Денонощен контрол, непрекъсната дезинфекция
Във връзка с усложнената епизоотична обстановка в Европа по отношение на болестите шап по чифтокопитните животни, шарка и чума по дребните преживни...