ОДБХ Пловдив гарантира биосигурност на инсинераторната площадка

Денонощен контрол, непрекъсната дезинфекция и стриктно спазване на мерките за биосигурност от страна на ОДБХ - Пловдив гарантират безопасността при обезвреждането на животни, заразени с шарка по овцете и козите в града. На територията на бившия екарисаж в гр. Пловдив са разположени мобилни инсинератори – първоначално един, а впоследствие и втори, които унищожават животинските трупове при безопасни и контролирани условия. Мобилните инсинератори работят по всички европейски и национални изисквания, а на терен непрекъснато дежурят ветеринарни екипи и полицейски патрули.

В публичното пространство циркулират кадри от първите дни на масово разпространение на заразата, които не отразяват актуалното състояние на площадката и предприетите мерки за биосигурност.

Поради технологичния капацитет е възможно в определен момент да се получи кратковременно натрупване на площадката. Уверяваме обществеността, че всички дейности се провеждат при стриктно спазване на мерките за биосигурност, извършва се непрекъсната дезинфекция и строг контрол, целящи недопускане на разпространение на заболяването.

За да не се натрупват голямо количество странични животински продукти на площадката, евтаназирането на заразените ДПЖ в обявените огнища се извършва в синхрон с капацитета на мобилните установки, като за целта се прави предварителен план, съгласно предвидения 24 - часов капацитет на изгаряне.

Към 20.08.2025г. в експлоатация е само един мобилен инсинератор, поради намаляване на обема на работа в областта.

Площадката за унищожаване на умъртвените животни е с твърда настилка, отдалечена е от животновъдни обекти и жилищни сгради, и е с контролиран достъп, с цел предотвратяване на всякакви рискове от разпространение на заразата.

На място денонощно присъстват екипи на ОДБХ – Пловдив, оборудвани с мобилна дезинфекционна инсталация. Те извършват постоянна дезинфекция на всички влизащи и излизащи превозни средства и на оторизирани лица с биоцид, одобрен за борба с вируса на ШОК.

Биосигурността при всички етапи от процеса се гарантира чрез следните мерки:

Преди транспортиране, биологичният материал се обработва с дезинфектант .

. При пристигане на площадката, умъртвените животни се разтоварват и унищожават във възможно най-кратък срок .

. Прилежащите терени около инсинератора подлежат на суха дезинфекция с хидратна вар, с цел обеззаразяване на евентуално отделени течности и неутрализиране на вируса.

Напомняме, че заснемането и разпространяването на кадри от площадки с инсинератори представлява чувствително съдържание, предвид естеството и спецификата на извършваната дейност. Процесите на тази площадка са строго регламентирани.

Бихме искали да обърнем внимание, че търсенето на сензационни кадри не допринася за информираността на обществото, а може да възпрепятства работата на екипите на място. Разчитаме на Вашата отговорност и професионализъм при отразяването на подобни теми.

