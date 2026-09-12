Ужас: Епидемия в София! Достигнала е шокиращи размери
Паразитите превзеха паркове, градски транспорт, градинки и жилища
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Паразитите превзеха паркове, градски транспорт, градинки и жилища
Пътниците преминават през специални стелки за ограничаване на риска
Мерките: Денонощен контрол, непрекъсната дезинфекция
Бактерията вибрио вулнификус причинява три форми на заболяване
Те са част от превантивните мерки срещу чумата
От тази вечер Дезинфекционна станция Бургас започва ежедневна дезинфекция
С цел да уведомява пчеларите за предстоящи пръскания
Инспекторите продължават да извършват проверки в търговски обекти
Големият финал е днес от 15,00 ч
Третират се и уличните кошчета, територии около болнични заведения.
Вече е започнала и дезинфекция на сградата на университета
Дезинфекцията посредством нанотехнология ще осигури 1 година защита
Предвижда се стъпаловидно започване на учебните часове за отделните класове
UV-С лъчите унищожават вирусите чрез високоенергийни електрони
Цените на чадър и шезлонг в Слънчев бряг този сезон са по 4.00 лв.
Вирусите могат да бъдат ликвидирани чрез топлина
Ще се прави масова дезинфекция на 7 дена, увериха от къмпинга
Самолет на селскостопанската авиация направи две облитания над района
„IKIS-Light” осъществява производство на уреди за UV дезинфекция съвместно с Philips
Едни от най-тежките случаи в болница са на хора от тези квартали