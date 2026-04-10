Летище София взима изненадващи мерки заради болести

На летище „Васил Левски“-София са въведени допълнителни превантивни мерки, след като Българската агенция по безопасност на храните разпореди действия за ограничаване на риска от разпространение на болестта шап. На територията на аерогарата вече са обособени специални зони за дезинфекция, през които пътниците преминават задължително при спазване на указанията на място.

Мярката изисква всички пътуващи да преминават през специализирани дезинфекционни стелки за обработка на обувките, като целта е да се предотврати пренасянето на заразата. Решението идва след регистрирани огнища на заболяването в Гърция и Кипър, което повишава риска за региона.

За дезинфекцията се използва препаратът Vulkan S, който е одобрен от Министерството на здравеопазването, като съдържа активни вещества с доказана ефективност срещу подобни биологични заплахи.

От летището призовават пътниците да спазват стриктно обозначенията и инструкциите, за да се гарантира ефективността на въведените мерки.

