Николета и Ники Михайлов напускат България

Николета Лозанова жадува да напусне България в посока Италия от поне 10 години и най-после желанието й е напът да бъде осъществено. Тя е успяла да убеди Ники Михайлов, че е по-добре да емигрират, докато още са млади, за да може дъщеря им да расте в нормална държава, с работещи закони и правила.

Двойката често е отскачала до Ботуша на почивка, но при последната си визита бившата плеймейтка окончателно решила, че е време да се преместят там. Бившият вратар много нямал думата, тъй като жена му командвала всичко вкъщи.

Николета отдавна имала желание да заживее на Апенините, но сега вече й се сторило, че моментът е дошъл. Най-после младото семейство разполага с финансите, с които ще може да си закупи огромен палат в Италия. Боби Михайлов остави след смъртта си цели 15 млн. евро, от които Ники наследи 5, а останалите 10 се разпределиха между двете му сестри.

Лозанова и преди е живяла в Италия. В началото на миналото десетилетие бившият й съпруг Валери Божинов игра на Ботуша за няколко сезона.

Ники Михайлов също има минало в Италия. И неговата кариера мина за кратко през Апенините.

И двамата са запознати с културата и живота в тази страна, затова са избрали нея за своя дестиннация. Проблемът е единствено дали Валери Божинов ще подпише съгласие дъщеря му Никол да напусне България и да живее далеч от него, пише Уикенд..

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com