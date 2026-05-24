Още една река се надигна. 6 села изтръпнаха

Има сериозна опасност река Стряма да прелее и да се стигне до наводнения. Нивото й сериозно се е покачило. За това сигнализират жители на шестте села, които са по поречието на реката и попадат в очертанията на община Калояново.

След поредните обилни дъждове хората са изключително притеснени, че земите и къщите им могат да бъдат залети. По думите им коритото на реката е затлачено.

Местните и кметовете на селата алармират още от края на миналото лято, че има голяма опасност. Последваха писма до кмета на общината Младен Кичев, като той от своя страна уведоми отговорните органи. Реакция, обаче, и до момента няма, съобщи "Марица".

В резултат на множеството сигнали бе назначена проверка, след която се потвърди, че наистина има причина за притесненията на хората. Бе установено че, в коритото на река Стряма има множество натрупани сухи дървета и други растителни отпадъци. Съществува опасност те да бъдат повлечени при преминаването на високи води и да образуват бентове, след което водата да излезе от коритото си.Най-застрашени от потоп са селата Песнопой, Иван Вазов, Горна махала и Долна махала, които още помнят бедствието от 2023 г.

