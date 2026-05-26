Почва борбата за всеки български живот

При по-продължителни периоди на суша, без валежи, стотици хиляди българи живеят на воден режим. Обратното – при по-интензивни валежи улици се превръщат в реки, реките излизат от коритата си и наводняват селскостопански постройки, земеделска земя и къщи, като пороите и наводненията в Севлиевско взеха жертва.

В „Интервюто на деня“ темата коментира Николай Николов, който в момента е съветник на министъра на вътрешните работи, а преди това дългогодишен директор на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“.

Попитан какво е видял на местата, засегнати от бедствието, той казва: „Това, което вие предавате по телевизиите от два-три дни, мъка на хората, тежки наводнения. Но трябва да свикваме с това нещо. Защото факт са промените в климата. Факт са бъдещите големи наводнения. Факт ще бъдат и жегите. Тези две стихии ние не можем да ги преборим. Трябва да свикваме с тях.“

По думите му „свикването обаче не е пасивно да стоим и да чакаме“, а включва изпълнение на стратегически документи и засилена превенция: „Превенцията е между 5 и 8 пъти по-евтина от възстановяването след бедствие.“ Той допълва, че стойността на човешкия живот не може да бъде измерена, а щетите се описват от общинските комисии и държавните институции.

Николов подчертава значението на превенцията чрез поддръжка на гори, почистване на дерета, възстановяване на диги и застраховане, като според него това би намалило риска от бъдещи бедствия.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com