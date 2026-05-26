Илин Димитров: Чадърите и шезлонгите няма да поскъпнат това лято

Туристическият бизнес влиза в летния сезон с натиск от кризата с горивата, откази на резервации заради свлачището по пътя Смолян-Пампорово и очакване част от планираните гости да отпаднат. Въпреки това министърът на туризма Илин Димитров увери пред бТВ, че не очаква увеличение на цените на шезлонгите и чадърите по морето.

По думите му България е готова за сезона, а основният туристически поток остава вътрешният пазар, тъй като над 60% от туристите са българи. Министърът отчете, че около 100 000 туристи няма да дойдат в страната, но заяви, че очакванията му не са за спад, а за увеличение на туристическия поток.

Димитров посочи, че туризмът е един от най-комплексните отрасли и върху него влияят едновременно транспортът, цените на горивата, инфраструктурата, сигурността и доверието към дестинацията. Според него кризата с горивата ще промени начина, по който хората планират почивките си, но към момента не се говори за масови откази от летни ваканции. „Очаквам предстоящият летен сезон да е като миналогодишния, ако трябва да сме реалисти“, заяви министърът.

Той увери, че по отношение на плажните услуги не очаква удар върху туристите през цените на шезлонгите и чадърите. Темата е сред най-чувствителните преди активния сезон, тъй като всяко поскъпване по морето директно се усеща от българските семейства, които остават гръбнакът на летния туризъм у нас. Димитров подчерта, че над 60% от туристите в България са именно българи.

Свлачището по пътя Смолян-Пампорово вече е довело до откази на резервации, призна министърът. Той обаче увери, че самият курорт не е с нарушено качество на услугата и туристите няма от какво да се притесняват. „Няма как да има в едно изречение "туризъм" и "бедствие"“, заяви Димитров, като подчерта, че правителството е реагирало бързо.

По думите му към момента нещата със свлачището край Пампорово са стабилизирани, но работата по последиците трябва да продължи активно и бързо. Министърът настоя да бъде направен анализ какво точно се е случило. Ако се установи човешка намеса, трябва да бъдат взети мерки, за да се предотврати следваща трагедия, заяви той.

Димитров постави акцент и върху сигурността на България като туристическа дестинация. Той даде пример със състезанието Джиро д'Италия и заяви, че според организаторите у нас не е имало нито една кражба, докато в други държави по маршрута са били отчетени криминални прояви. „България е сред най-сигурните държави. България е сигурна дестинация“, каза туристическият министър.

Според него Джиро д'Италия е дало „един хубав импулс“ към България и туризма. Димитров припомни още, че морската вода у нас е една от най-чистите на Балканите, а водата в България като цяло е сред най-чистите в Европа. Той свърза тези аргументи с необходимостта страната да представя по-уверено качеството на туристическия си продукт.

Един от приоритетите на Министерството на туризма ще бъде създаването на обсерватория за качеството на туристическия продукт, заяви Димитров. По думите му така секторът трябва да получи по-ясна картина за реалното състояние на услугите, очакванията на туристите и проблемите, които влияят върху конкурентоспособността на България.

Министърът подчерта и икономическата тежест на туризма. Според него инвестициите в сектора имат възвръщаемост 1 към 100, което прави отрасъла важен за регионите, заетостта и приходите в икономиката. На този фон държавата трябва да показва грижа и съпричастност при кризи, защото всяко съмнение в достъпа, сигурността или качеството на услугата се отразява пряко върху резервациите.

