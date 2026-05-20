България търси спасителен механизъм за летните и зимните чартъри

Летищата са входната точка към България и те ще бъдат сред основните инструменти за привличане на повече туристи. Това заяви заместник-министърът на туризма Георги Тодоров, който участва в пресконференция на министър Илин Димитров. Тодоров ще отговаря за транспортната свързаност, дигитализацията на сектора и концесиите. Сред идеите, които постави, е създаване на фонд с участието на общините, за да се подкрепят авиопревозвачите и да се предотврати анулирането на летни и зимни чартърни програми.

Летищата като първа врата към България

„Безспорно летищата са входната точка към България. За да бъдат достъпни, са нужни няколко компонента. Един от тях е годни и лицензирани авиопревозвачи, които да имат добра натовареност на самия полет и, съответно, благоприятни и търговско ориентирани, пазарно ориентирани летищни такси, за да могат да бъдат ефективни в осъществяването на полета“, посочи Тодоров.

По думите му достъпността на дестинацията зависи не само от рекламата, но и от реалната възможност туристите да стигнат лесно, удобно и на конкурентна цена. Затова летищните такси, натовареността на полетите и стабилността на авиопревозвачите ще бъдат част от по-широката работа за по-добра транспортна свързаност.

Фонд с общините срещу анулирани чартъри

Като работещо решение Тодоров предложи създаването на фонд, в който да участват общините, пряко заинтересовани от туристическия поток около летищата. Идеята е чрез подобен механизъм да се компенсират авиопревозвачите заради високите цени на горивата и така да се намали рискът от анулиране на чартърни програми.

„Възможни са различни подходи, един от тях е несъмнено създаване на фонд, в който участват общините, които имат пряко касателство около туристическия поток около летищата, за да могат по този начин да бъдат евентуално компенсирани авиопревозвачите вследствие на повишените цени на горивата и, съответно, да бъде туристическият продукт по-добре достъпен за крайния потребител“, каза заместник-министърът.

Такъв фонд би могъл да се превърне в инструмент за защита на летните и зимните програми, особено когато външни фактори като горива, пазарен риск или слаба натовареност поставят под съмнение изпълнението на полетите.

Летище Пловдив като „неразкопана целина“

Георги Тодоров постави специален акцент върху Летище Пловдив, което определи като „неразкопана целина“. По думите му ще се търсят възможности за правилното му експлоатиране и по-добро натоварване с туристически потоци.

Пловдив има потенциал не само за градски и културен туризъм, но и като вход към Родопите, СПА дестинации, винени маршрути, зимни курорти и вътрешността на страната. Затова по-доброто използване на летището може да даде нова посока на регионалния туризъм и да облекчи натиска върху традиционните входни точки.

Круизният туризъм се връща в дневния ред

Заместник-министърът ще работи и за възраждане на круизния туризъм. Приоритет в тази посока ще бъде осигуряването на предвидимост и прогнозируемост за компаниите, които планират маршрути в региона.

Тодоров подчерта, че България трябва активно да убеждава круизните оператори, че страната е сигурна, безопасна и атрактивна дестинация, независимо от геополитическите конфликти в района.

Така транспортната свързаност се очертава като една от най-важните теми в новия подход на туристическото министерство - от летищата и чартърите до Летище Пловдив, круизните компании, концесиите и дигитализацията на сектора.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com