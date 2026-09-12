Министърът на туризма с признание за Банско и неговия силен бранд
Илин Димитров подчерта целогодишната привлекателност на града и труда на местната общност
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Илин Димитров подчерта целогодишната привлекателност на града и труда на местната общност
Заместник-министърът на туризма ще работи за по-добра въздушна свързаност, натоварване на Летище Пловдив и връщане на круизните компании
Георги Тодоров е назначен е за заместник-министър на туризма, спец е в дигитализацията
Кметът на "Люлин" Георги Тодоров публикува отворено писмо
Георги Тодоров обяви подробности във Фейсбук
Росица Пандова, за която Кирил Петков лично гарантирал, опитала да подкупи Георги Тодоров
Той стана причина за оставката на съпредседателя на ПП Кирил Петков
Георги Тодоров закова партията на пуделите
От утре започва поетапното качване на записи от секциите на сайта video.bg
Искаме честни избори, каза Георги Тодоров
Машини за вота ще бъдат само технически годните и изправните
Той представи на депутатите информация за концесията
Ангел Забуртов е освободен със заповед на министър Георги Тодоров
Служебният министър на транспорта Георги Тодоров даде днес старт на модернизацията на жп линията Елин Пелин - Вакарел
Това заяви министърът на транспорта Георги Тодоров
Удължават се часовете на шофьорските курсове
Ще подменям хора, които не изпълняват задълженията си, каза Георги Тодоров
Транспортното министерство е втори дом за Георги Тодоров
Георги Тодоров хвърли оставка след резила от Черно море
Името на Георги Тодоров се оказа три пъти записано в листата за Национален съвет