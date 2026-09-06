Министърът на туризма с признание за Банско и неговия силен бранд

„Банско е много повече от зимен курорт. Той е дестинация, която целогодишно привлича хората с духа и гостоприемството си.“ Това послание отправи министърът на туризма Илин Димитров към участниците и гостите на спектакъла „България - страна на Чудесата. Банско - там, където живее силата на българския дух“. Поздравителният адрес беше прочетен от заместник-министъра на туризма Георги Тодоров по време на гостуването на националната кампания „Чудесата на България“ в Банско.

Събитието събра представители на институциите, културата, туристическия сектор и местната общност в деня, в който България отбелязва 141 години от Съединението на Княжество България и Източна Румелия. Спектакълът постави във фокуса историята, културното наследство, традициите и живия дух на Банско и Пиринския край.

Заместник-министър Георги Тодоров прочете специалния поздравителен адрес на министър Илин Димитров, отправен към Славка Бозукова, председател на Общество „Културно наследство“, организаторите и участниците в спектакъла.

„Уважаема госпожа Бозукова, за мен е удоволствие да ви поздравя по повод спектакъла „България - страна на Чудесата“. Спектакълът съживява паметта за миналото ни, проследява историята до наши дни и ни припомня ценното културно-историческо наследство на нашите земи“, се казва в посланието на министъра на туризма.

В поздравителния адрес Илин Димитров поставя специален акцент върху Банско като целогодишна туристическа и културна дестинация, която отдавна е надхвърлила образа си единствено на зимен център.

„Град Банско е много повече от зимен курорт. Той е дестинация, която целогодишно привлича хората с духа и гостоприемството си“, подчертава министърът.

Илин Димитров откроява и значението на местната общност за утвърждаването на града като разпознаваема българска туристическа дестинация. „Отличието „Бранд Банско“ е напълно заслужено признание за труда на цялата местна общност“, се казва още в поздравителния адрес.