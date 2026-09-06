Тук планината докосва небето! Амир Халил с емоционални думи за България

Недалеч от Банско, там, където Пирин се среща с Рила, се намира едно място, превърнало България в разпознаваема точка на световната природозащитна карта - Паркът за танцуващи мечки край Белица, създаден от фондация „Четири лапи“ и фондация „Бриджит Бардо“. Един от хората, стоящи в началото на тази история, д-р Амир Халил, пристигна специално от Австрия за спектакъла „България - страна на Чудесата. Банско - там, където живее силата на българския дух“. Директорът на отдела за глобални спасителни мисии на „Четири лапи“ и основател на парка получи специално отличие, връчено от председателя на Общество „Културно наследство“ и български представител на Европа Ностра Славка Бозукова.

Заедно с д-р Халил награда получи и Вера Андреева от Белица - пазител на местните традиции, която посвещава усилията си на това да учи децата на старите занаяти и да предава нататък знанието на предишните поколения.

При получаването на отличието Амир Халил благодари на България, Банско и Белица, а след това сподели история, която по думите му е чул преди около 25 години и която не е забравил.

„Бих искал да използвам тази възможност, за да споделя една легенда, която чух преди около 25 години. Когато Господ създал света, дал имена на народите и започнал да разпределя земята между тях. Дал земя на всички, но когато дошъл редът на България, вече не била останала свободна земя. Тогава Господ решил да даде на България част от своята собствена земя“, разказа Халил.

Той призна, че се чувства благодарен за възможността през годините да бъде свързан с България и с хората тук.

„Благодаря на Бог, че имах възможността да бъда част от тази страна. Благодаря на Бог, че съм днес отново в България - място, където хората са толкова гостоприемни и всеки път ни посрещат с хляб и сол“, каза д-р Халил.

Особено емоционални бяха думите му за Банско и Пиринския край. „И най-вече за този специален край, където планината докосва небето - Банско. Много ви благодаря“, обърна се той към гостите на празничния спектакъл.

Амир Халил благодари и за отличието, както и за усилията традициите да бъдат предавани на децата. „Благодаря за наградата, която получих днес, и за това, че учите децата да пазят традицията жива“, каза той.

Паркът за танцуващи мечки край Белица е създаден като убежище за мечки, използвани в миналото за т.нар. танцуващи представления. Работата на д-р Амир Халил и екипа на „Четири лапи“ превръща мястото в символ на спасяването и защитата на животни, а присъствието му в Банско събра в едно послание природното наследство, човешката грижа и уважението към българските традиции.