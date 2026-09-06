Уникално Банско в Страната на чудесата

Шествие с носии и гайди, голямо хоро, песни и спектакъл изпълниха центъра на Банско на 6 септември. Градът посрещна Деня на Съединението с празник, посветен на българската история, традиции и хората, които ги съхраняват.

Празничният ден започна с шествие на мъже, жени и деца в народни носии, водени от родопски каба гайди. То премина по улица „Пирин“, спря на площад „Възраждане“ за хоро и продължи до централния площад, където участниците се включиха в голямо празнично хоро. Там беше организирана и шатра с традиционни храни за дегустация.



Вечерта празникът продължи със спектакъла „България – страна на чудесата“, посветен на историята и културното наследство на страната. Чрез музика, видео и разказ публиката премина през различни епохи – от най-древните следи от човешка цивилизация по българските земи до Златния век, Възраждането и борбите за национално освобождение.



Специално място беше отделено на историята на Пиринския край и Банско, който остава под османска власт и след Освобождението. В спектакъла бяха припомнени Кресненско-Разложкото въстание от 1878 г. и Илинденско-Преображенско-Кръстовденското въстание от 1903 г., както и съдбата на войводата и учител Радон Тодев и неговата чета.



На сцената се изявиха местни самодейни състави и деца от Банско, а сред музикалните акценти бяха изпълненията на Звезди Керемидчиев, Симеон Владов и групите „Стар мерак“ и „Банските старчета“.



Кулминация на вечерта беше връчването на наградите на кампанията „Чудесата на България“, с които бяха отличени хора и институции, съхраняващи духовното, културното и природното наследство на страната.



Голямата награда „Пазител на духовните чудеса на България“ получиха църквата „Св. св. Теодор Тирон и Теодор Стратилат“ в Добърско и църквата „Света Троица“ в Банско. Отличията бяха връчени на отците Янко Русков и Николай Варин от Милена Димитрова, секретар по култура, образование и връзки с българите зад граница на президента на България г-жа Илияна Йотова.

Наградата „Памет и наследство“ беше присъдена на Музейния комплекс – Банско и Народно читалище „Никола Вапцаров – 1894 г.“. Отличията получиха директорът на музейния комплекс Георги Питов и председателят на читалището Евгения Тренчева. Прочутата актриса Нона Йотова поднесе плакетите, като преди това се засмя на закачката на водещите, че е видна банскалийка, заради културните проекти и театрални фестивали, които създаде през годините там.





За „Пазител на традициите“ беше отличена Задругата на банските механджии „Уникално Банско“, като наградата получи нейният представител Зорка Тумбаклиева. Отличието връчи заместник-министърът на туризма Георги Тодоров.



Национален парк „Пирин“ беше удостоен с наградата „Пазител на природното наследство“ за усилията по съхраняването на природното богатство на планината. Отличието получи директорът на дирекция „Национален парк „Пирин“ Росен Баненски. То бе връчено от Фатима Йълдъс, член на Парламентарната комисия по образование.





Специална награда за хуманно отношение към природата беше връчена на д-р Амир Халил от фондация „Четири лапи“ и на Вера Андреева от Белица, която предава на децата знания за старите занаяти и местните традиции. Наградата връчи председателят на Общество „Културно наследство“ – българският представител на Европа Ностра Славка Бозукова.



Един от специалните акценти беше отличието за Община Банско като „Фестивална столица на България“. Наградата е признание за богатия културен календар на града, който според организаторите продължава от март до ноември и събира на едно място джаз, рок, класика, фолклор, кино, театър, спорт и изкуство. Отличието бе връчено на кмета на Банско Стойчо Баненски от Георги Тодоров, заместник-министър на туризма.



Празникът завърши с послание за живия български дух и с изпълнение на Звезди Керемидчиев на „Ние сме българи“.