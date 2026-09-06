Задругата на банските механджии „Уникално Банско“ получи наградата „Пазител на традициите“ по време на гостуването на кампанията „Чудесата на България“ в Банско. Отличието беше връчено в рамките на спектакъла „България - страна на Чудесата. Банско - там, където живее силата на българския дух“. Наградата прие Зорка Тумбаклиева, представител на задругата, а отличието й връчи заместник-министърът на туризма Георги Тодоров.

Наградата отдава признание на банските механджии, които съхраняват характерната местна кухня и традициите, превърнали Банско в разпознаваема туристическа и културна дестинация. Задругата „Уникално Банско“ обединява хора, за които местната кулинария е не само поминък, но и част от наследството на града.

При получаването на отличието Зорка Тумбаклиева подчерта, че наградата принадлежи на всички механджии в Банско и благодари за признанието.

„Благодарността е заслужена за Задругата на банските механджии, за всички механджии в Банско, които с много труд, с много любов и с много отговорност пазят традициите в кулинарното изкуство и традициите на Банско въобще“, каза Тумбаклиева.

Тя определи банските механджии и като едни от най-добрите посланици на града далеч извън пределите му.

„Те са изключително добри посланици на Банско по целия свят и заслужават тази награда. Благодаря ви! Честит празник!“, заяви Зорка Тумбаклиева.