„Уникално Банско“ получи наградата „Пазител на традициите“
Зорка Тумбаклиева прие отличието за Задругата на банските механджии от заместник-министъра на туризма Георги Тодоров
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Зорка Тумбаклиева прие отличието за Задругата на банските механджии от заместник-министъра на туризма Георги Тодоров
София. Ефектна фотосесия с носии от различни области на България, старинни оръжия и народни инструменти даде старта на Националната кампания „Пазител...
Благоевград. Разлог е българският град, съхранил и предал най-добре българските традиции и културно наследство. Това е първата община, която бе удосто...