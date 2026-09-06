Иван Христанов с послание към българите

Иван Христанов честити Деня на Съединението на българите от мавзолея на княз Александър I Батенберг в София, съобщиха от щаба на кандидата за президент.

„Преди 141 години, на 6 септември, лудите глави български не чакаха разрешение. Не питаха Великите сили - нито Русия, нито Европа. Решиха сами какво бъдеще искат за България“, заяви Христанов.

По думите му Съединението не е просто историческа дата, а пример за това как един народ може да поеме съдбата си в свои ръце.

„Съединението е избор, защитен от хора, които отказаха да останат разделени. То ни напомня нещо много просто – държава има тогава, когато един народ има волята сам да взема решенията си и характера да ги отстоява“, каза още той.

Христанов подчерта, че вярва в същата сила и решителност на българите и днес.

„Вярвам в същия народ днес. Вярвам, че сме силни. И че трябва отново да поискаме държавата да бъде Държава - да защитава интереса си, да взема решенията си сама и да носи отговорност пред своите граждани.“

По повод Деня на Съединението Иван Христанов отправи и послание към българите: „Честит Ден на Съединението! Нека пазим волята да бъдем заедно, смелостта да вземаме решенията си сами и характера да ги отстояваме.“