Важно от човек на Радев за новия училищен предмет и бюджета

България провежда самостоятелна и държавноотговорна външна политика, която поставя на първо място националния суверенитет и икономическия интерес на страната. Това заяви пред БНР Димитър Здравков, депутат от ПБ и председател на Комисията по образование, по повод упреците към управляващото мнозинство, че не е заело достатъчно категорична позиция след обвиненията на Германия към Русия за хибридни атаки и саботажи по инфраструктурата.

Външна политика, базирана на суверенитет и съюзническа подкрепа

Димитър Здравков подчерта, че страната ни категорично подкрепя своя водещ съюзник Германия в отговор на хибридни и всякакви други атаки. За да съществува България, тя трябва да води независима външна политика и да има свое мнение както в НАТО, така и в Европейския съюз. Наличието на критична позиция не означава противопоставяне на тези съюзи, а отразява загриженост за решенията, които се взимат в тях. Управляващите ще продължат да отстояват полезен за държавата курс, който поставя националния суверенитет на преден план.

Образованието като основа за силна държава

За да има България силна външна политика, най-напред трябва да разполага с грамотен и образован народ, който да може да я провежда. В тази връзка има незабавна нужда от възстановяване на възпитателната функция на българското училище. С въвеждането на новия предмет „Религия и добродетели“ се прави опит да започне формирането на личности, у които доброто е основополагащо. Образованието трябва да остане консервативна система, без това да пречи на припознаването на новите технологии. Същевременно трябва да се намери решение за контрол над социалните мрежи, които в ранна възраст формират у децата представа за живота въз основа на непроверена информация.

Икономически реформи, бюджет и борба с корупцията

Здравков заяви, че не приема негативните оценки за справянето с инфлацията и цените, отправени от опозицията. Управляващите са успели да изпълнят приоритетите от програмата си и са положили основата за очакваната промяна. Министерският съвет е изсветлил редица нередности в публичните предприятия, а МВР е започнало да разкрива действията на т.нар. „недосегаеми“. Приключило е и времето на лошите практики, при които МС е раздавал десетки милиони с постановления, а настоящият бюджет показва действителния дефицит в държавата, който екипът на господин Донев има ангажимент да намалява.

Сред най-важните приоритети пред управлението е бюджетът за 2027 година, който ще бъде действителен бюджет на кабинета на премиера Радев. Той ще стъпва върху три основни стълба – финансова стабилност, растящи доходи и тласък на икономиката. Наред с това са направени и първите стъпки към съдебната реформа, чиято цел е в новия Висш съдебен съвет да влязат хора, които се подчиняват единствено на закона.