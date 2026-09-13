Важно от човек на Радев за новия училищен предмет и бюджета
Говори председателят на Комисията по образование Димитър Здравков
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Говори председателят на Комисията по образование Димитър Здравков
Той може да се окаже особено полезен
Министърът направи и анализ на резултатите от матурите след 7-ми клас
Просветният министър Красимир Вълчев даде подробности
На сайта на ведомството вече се намира Концепцията за изучаване на предмета „Добродетели и религии“
Целта на МОН е да направи децата ценностно формирани
Пожелава Бог да ни осияе със своето лице и да обърне нашите сърца към Него
Децата няма да учат задължително религия, а ще имат възможност да избират между програми
Просветният министър разкри плана
Зам.-министърът обясни, че публикуваната вече концепция за тези програми е най-обща визия за това как трябва да изглеждат те
Въвеждат час по възпитание в добродетели, но без оценки
Децата ще изследват родовата памет
Директорът не взима отношение
Подаден е сигнал към СДВР
Специализиран екип от Военноморските сили извърши оглед
За такъв определиха математиката
Той може да съдържа различни бактерии, причинители на чревни инфекции, включително коронавирус
Уникален бронзов предмет с култово предназначение е намерен в тайник на автомобил на двама турски контрабандисти
На международното летище в столицата на Египет е бил открит подозрителен обект в една от чантите на пътниците, пътуващи от Кайро до Женева, съобщи Al-...
София. Предметът история ще бъде включен в програмата на 11-и и 12-и клас и по новия закон за училищното образование. Това съобщи министърът на образо...