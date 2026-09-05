Старите летища у нас стават златни заводи! Мащабна реформа

Старите летища у нас стават индустриални зони. Това съобщи в интервю за "Стандарт" министърът на транспорта Георги Пеев. На въпрос "Могат ли старите писти да станат част от новите индустриални зони, както е сливенският индустриалният парк край бившето летище „Бършен“, той категорично отговори: "Да, България има значителен потенциал за развитие на индустриални и икономически зони около бивши летища. В страната има десетки такива обекти, разположени в различни региони, които могат да бъдат използвани по нов и икономически ефективен начин".

Политиката на Министерството на транспорта и съобщенията е ясна: да запазим предназначението на летищните територии и едновременно с това да създадем условия за тяхното бъдещо развитие. Стремим се тези терени да бъдат използвани така, че да носят реална икономическа полза за регионите и да се превърнат в актив за развитие, вместо да остават неизползвани площи без перспектива, заяви министър Пеев.

Една от най-перспективните възможности е изграждането на индустриални зони в непосредствена близост до бивши летища. Така се получава двоен ефект: индустриалните зони получават сериозно логистично предимство, а летищата могат да генерират нов трафик и допълнителна икономическа активност.

Конкретен пример е бившето военно и селскостопанско летище „Бършен“ край Сливен. През май 2025 г. там беше направена първата копка на Индустриален парк Сливен, а през април 2026 г. паркът беше официално открит. Това е модел, който може да бъде приложен и на други подходящи места в страната, посочи министър Пеев.

От страна на Министерството на транспорта и съобщенията осигуряваме необходимата нормативна рамка, административно съдействие и облекчени процедури за регистрация на нови летища, допълни той.

Идеята е да не гледаме на тези терени като на останала от миналото инфраструктура, а като на потенциал за бъдещо развитие. Когато около едно летище могат да бъдат съчетани транспорт, логистика и индустриална дейност, то може да се превърне в икономически актив за целия регион, каза още транспортният министър.

Приоритет в програмата му е модернизацията и устойчиво развитие на летищната инфраструктура. Попитан дали ще видим нови летища в България, Георги Пеев отговори: "Модернизацията и устойчивото развитие на летищната инфраструктура са ключов елемент от програмата на правителството за модерна свързаност. И когато говорим за летищна инфраструктура, не става дума само за големите международни летища. Малките летища и авиацията с общо предназначение също имат важна роля за достъпа, туризма и регионалното развитие".

В момента се изпълняват одобрени генерални планове и инвестиционни програми за международните летища в София, Бургас, Варна и Горна Оряховица. Това са проекти, които ще подобрят безопасността, капацитета и качеството на услугите.

Паралелно с това развиваме и мрежата от нови и възстановени летища. През юни беше регистрирано вертолетното летище „Пирин голф“, каза министърът.

На етап проучване са възможностите за развитие на авиационна и логистична инфраструктура в района на летище Доброславци.

На финален етап е регистрацията на летище „Горски извор“. В Банско се съгласува проект за ново вертолетно летище и се подготвя документацията за регистрация на още една площадка.

Работи се активно и по възстановяването на летище „Стара Загора“, като вече са проведени серия от срещи с всички компетентни институции, каза още Георги Пеев.