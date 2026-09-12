Старите летища у нас стават златни заводи! Мащабна реформа
Предвижда се и строежът на нови летища
Следете всички новини, анализи и коментари за Индустриални Зони. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Предвижда се и строежът на нови летища
Стратегическите коридори са приоритет, стари летища стават индустриални зони, казва министъра на транспорта Георги Пеев
Осен инвеститори влизат в индустриалната зона край морето
Нoв индycтpиaлeн пapĸ се ражда в сърцето на столицата
Общината работи активно по осигуряването на квалифицирани кадри
Индустриален парк „Загоре-Еленино“ е един от четирите проекта, подкрепени до момента от ББР по линия на ПВУ
Правят нови логистични бази, инвестират в екопроекти
Какъв документ подписа Ердоган
Koнcтaнтин Πaлaвeeв оглави държавното дружество
Всеки инвеститор ще може да се възползва от новия Закон за индустриалните зони
Германска фирма вдига завод за производство на опаковъчни машини Двама нови инвеститора предстои да влязат в Икономическа зона София–Божурище, като с...
Каква е държавната стратегия за подпомагане на качествено и иновативно производство, както и на експорта, и какво иска бизнесът, за да вложи парите...
София. Намаляват се праговете за сертифициране на приоритетни инвестиционни проекти в сферата на преработващата промишленост и за изграждане на индуст...
София. Данъчната политика в България няма да се променя в бъдеще, обеща по време на посещението си в САЩ икономическият министър Драгомир Стойнев. Той...