Стара Загора изгражда икономиката на бъдещето

Инвестиции, индустриални зони и човешки капитал в подкрепа на бизнеса

В период на икономическа трансформация и ускорени промени, свързани с енергийния преход, Община Стара Загора следва дългосрочна и последователна политика за подкрепа на бизнеса, привличане на инвестиции и развитие на модерна икономическа среда. Фокусът на местната власт е насочен към създаване на устойчив модел за растеж, в който инфраструктурата, индустриалното развитие и човешкият капитал се развиват паралелно и взаимно се допълват. Основната цел е Стара Загора да се утвърди като предпочитана инвестиционна дестинация, способна да предложи не само добри условия за бизнес, но и реален потенциал за развитие на нови икономически дейности, особено в условията на справедливия преход.

Подкрепата за бизнеса е сред водещите приоритети на Община Стара Загора, а развитието на индустриалните зони е ключов инструмент за реализиране на тази политика. През последните години администрацията работи активно за изграждане и модернизиране на индустриални територии, способни да привличат стратегически инвеститори и производства с висока добавена стойност. Успоредно с това Общината и Индустриална зона „Загоре кандидатства по редица европейски програми и процедури, чрез които осигурява необходимия финансов ресурс за изграждане на модерна инфраструктура, енергийна обезпеченост, транспортна свързаност и цифрова среда за развитие на бизнеса.

Сред ключовите проекти е развитието на Индустриална зона „Загоре – Еленино“, която постепенно се утвърждава като една от най-перспективните индустриални територии в страната. За зоната Община Стара Загора спечели финансиране по процедурата „Подкрепа за индустриални и логистични паркове и зони с фокус върху използването на чиста енергия“ по Програма „Развитие на регионите“ 2021–2027 г. , на стойност над 16 млн. евро и предвижда изграждане на съвременна техническа инфраструктура, електрозахранване, цифрова свързаност, зарядна инфраструктура и условия за внедряване на решения, свързани с Индустрия 4.0 и интелигентно производство.

Съществено значение има и развитието на Индустриална зона АТЗ, за която Община Стара Загора осигури финансиране по Фонда за справедлив преход, чрез процедурата „Подкрепа за индустриални и логистични паркове и зони с фокус върху използването на чиста енергия“. Проектът е на стойност над 20 млн. евро и включва модернизация на инфраструктурата, подобряване на инженерната обезпеченост и създаване на условия за разкриване на нови икономически дейности. Целта е зоната да се превърне в съвременен индустриален център, способен да привлича производства, логистични компании, предприятия от високотехнологичния сектор и инвеститори, които търсят готова среда за развитие.

Подобни инвестиции са част от по-широката стратегия на Общината за икономическа трансформация на региона в условията на справедлив преход. След десетилетия, в които икономиката на областта беше силно зависима от енергийния сектор, днес усилията са насочени към диверсификация и привличане на нови индустрии – възобновяема енергия, автомобилни компоненти, мехатроника, информационни технологии, логистика, биотехнологии, производство на батерии, интелигентни енергийни решения и модерна индустрия.

Резултатите от тази политика вече са ясно видими. Само в периода 2020 – 2025 г. в Община Стара Загора са привлечени инвестициите на над 450 млн. евро и потенциал за близо 4000 нови работни места. Успехите на местната политика получават и национално признание. За трета поредна година Община Стара Загора печели отличието на Българската агенция за инвестиции за „Община с най-много инвестиции“, което е ясен знак за ефективността на работата по привличане на капитал, подкрепа на инвеститорите и развитие на конкурентна бизнес среда. Това признание затвърждава позицията на Стара Загора като един от най-динамично развиващите се икономически центрове в България.

Наред с инвестициите и инфраструктурата, Общината работи активно и по един от най-сериозните въпроси пред бизнеса – осигуряването на квалифицирани кадри. Недостигът на работна сила е сред най-често поставяните теми от страна на инвеститорите, поради което Община Стара Загора и Invest Stara Zagora развиват последователна политика за свързване на работодателите с образованието и пазара на труда.

Именно в този контекст се организира кариерното изложение WorkIn Stara Zagora, което вече четири поредни години събира на едно място работодатели, млади хора и търсещи професионална реализация. Форумът се утвърди като една от най-значимите инициативи за подкрепа на пазара на труда в Южна България и реален инструмент за подпомагане на бизнеса в процеса по намиране на кадри.

До момента инициативата WorkIn е събрала над 3500 посетители и повече от 150 изложители в различните си издания, което потвърждава нейното устойчиво развитие и значим принос към регионалната икономика. Данните за WorkIn 2026 показват засилен интерес – общият брой на регистрираните участници достига 1000 души, като най-активни са хората във възрастовите групи между 26 и 50 години, които представляват основната част от икономически активното население.

Изключително впечатляващ е фактът, че преобладаващата част от участниците владеят английски език – общо 667 души. Значителен брой от тях посочват и владеене на втори или трети чужд език, сред които немски, руски, испански, френски, гръцки и италиански. Професионалните предпочитания на кандидатите също ясно показват съответствие с нуждите на местната икономика – най-висок интерес има към секторите информационни технологии, производство, маркетинг и продажби, търговия, инженерство, администрация, финанси и логистика.

Днес Стара Загора развива модел, в който инвестициите, индустриалните зони и човешкият капитал се разглеждат като взаимосвързани елементи на една модерна икономическа екосистема. Чрез активна проектна дейност, стратегическо развитие на индустриални територии и инициативи за подготовка на кадри, Общината създава условия регионът не просто да премине успешно през енергийния преход, а да се превърне в център на нови индустрии, технологии и устойчив икономически растеж.

