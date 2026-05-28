Световна акордеонна магия и класика срещат джаза в третата вечер на фестивала

Третата вечер на фестивала „Цветовете на джаза“ 2026 продължава да вълнува старозагорската публика, превеждайки я през най-разнообразни музикални светове. Фестивалният ден, 6 юни (събота), ще започне точно в 19.00 часа с един изключителен проект, който заличава границите между класиката, тангото и модерния етноджаз. На уникалната сцена под звездите на Античния форум „Августа Траяна“ ще се срещне феноменалната акордеонистка Вероника Тодорова и брилянтните музиканти от струнен ансамбъл „КласикАрт“.

Към тях в това вълнуващо приключение се присъединяват и забележителните Венета Нейнска (пиано), Свобода Боздуганова (контрабас) и Стоян Павлов (перкусии).

Името на Вероника Тодорова е синоним на виртуозност от световна величина. С близо 20 години успешна кариера като диригент и концертиращ музикант на европейската сцена, тя спечели най-престижните признания в бранша. През 2006 г. на Световното първенство по акордеон в Норвегия тя е обявена за най-добрата акордеонистка в света, а тази година завоюва и титлата „Майстор на Германия“.

Музикалната критика у нас е единодушна: Вероника владее инструмента до съвършенство. Нейният артистичен е изумителен - тя преминава с лекота и дълбочина от барок и класика през страстното танго-нуево и авторските си композиции до модерния етноджаз.

Ансамбъл „КласикАрт“ е създаден през 2017 г. от водещи солисти на Софийската филхармония, Симфоничния оркестър на БНР и Софийската опера и балет. Обединени от любовта към изкуството и смелостта да следват мечтите си, те превръщат всеки свой концерт в концептуален спектакъл, съчетаващ музика, слово и художествено осветление.

В състава на ансамбъла блестят:

Калина Христова – цигулка (концертмайстор на Софийска финхармония)

Галина Любенова – цигулка (Симфоничен оркестър на БНР)

Евгения Бааджиева-Димова – виола (пом. водач на виолите в СО на БНР)

Кристиана Алипиева-Михайлова – виолончело (пом. концертмайстор на виолончелите в Софийска филхармония)

Явор Добрев – кларинет (водач на кларинети в Софийска опера и балет)

Михаил Михайлов – валдхорна (първи валдхорнист на Софийска филхармония)

Репертоарът им се разширява с камерни шедьоври и премиери на български автори, но „КласикАрт“ умеят и да провокират публиката, потапяйки се успешно в джаз формати, филмова музика и танго.

Проектът, който ще чуем в Стара Загора, съчетава няколко коренно различни, но допълващи се музикални светове - тези на Астор Пиацола, Джордж Гершуин, Ренцо Руджери и на самата Вероника Тодорова. Всички тези оригинални и вдъхновяващи истории са обединени от една обща посока - джазът като свобода и дух.

Община Стара Загора и ОП „Арт сцена – Стара Загора“ напомнят, че музикалното събитие е с вход свободен за всички жители и гости на града. При лошо време концертът ще се проведе в залата на Старозагорската опера.

Пълната програма може да откриете на: https://jazz.starazagora.bg/ .

